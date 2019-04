Sternstunden der Filmmusik -Ab sofort bis 19.05.2019 Ihren exklusiven 15% Frühbucherrabatt 26.12.2019 I Schwäbisch Gmünd I Stadtgarten I 19:30 Uhr

Songs wie „I Will Always Love You” aus BODYGUARD oder „Circle of Life“ aus KÖNIG DER LÖWEN sind zeitlos und weltbekannt, Discohits aus SATURDAY NIGHT FEVER und FLASHDANCE genauso unvergessen wie die unzähligen fantastischen Songs aus den JAMES BONDFILMEN.Große Komponisten wie Ennio Morricone (SPIEL MIR DAS LIED VOM TOD), John Williams (STAR WARS) und Hans Zimmer (GLADIATOR) erschufen orchestrale Meisterwerke für die Ewigkeit.STERNSTUNDEN DER FILMMUSIK präsentiert die bekanntesten und erfolgreichsten Soundtracks aus den letzten fünf Jahrzehnten und zaubert das perfekte Hollywood-Flair auf die Bühne.STERNSTUNDEN DER FILMMUSIK – Emotional! Mitreißend! Unvergessen!Tickets erhältlich im i-Punkt am Marktplatz, an allen bekannten VVK-Stellen sowie direkt beim Veranstalter unter www.sternstundenderfilmmusik.de und 0365-5481830.