STEREOACT - LOCKERMACHEN DURCHFEDERN

Begonnen hat Stereoacts Durchbruch im beschaulichen Annaberg. Hier produzierten Rico und Sebastian ihre ersten, eigenen Bootlegs und begannen fortan als DJ-Team gemeinsam die Clubs in der Umgebung unsicher zu machen.Im Jahre 2015 wurden die beiden DJs und Produzenten dann auf ein YouTube-Video, der damals noch völlig unbekannten Sängerin Kerstin Ott aufmerksam und produzierten hieraus kurzerhand ihren Mega-Hit „Die Immer Lacht“. Mittlerweile wurden über 1.000.000 Einheiten unter das Volk gebracht und der dazugehörige Clip ist YouTubes erfolgreichstes deutschsprachiges Musikvideo aller Zeiten und kann mit über 121 Millionen Aufrufen aufwarten!Fortan ging es in einem unglaublichen Tempo für die beiden Jungs aus dem Erzgebirge weiter. Stereoact veröffentlichten ihr Debütalbum „Tanzansage“ und liefern seitdem einen Single-Hit nach dem anderen ab. Sie spielen Woche für Woche in ausverkauften Clubs und auf den großen Festivals. Ihr eigenes Konzert im Oktober 2017 in Leipzig war binnen kürzester Zeit ausverkauft. Eine Fortsetzung für das kommende Jahr ist bereits fest eingeplant.Doch Stereoact ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus, sondern arbeiten weiterhin hart an dem, was sie am besten können: Musik zu produzieren, welche die Leute zum Tanzen bringt. Seit über einem Jahr sitzen sie an ihrem neuen Album „Lockermachen Durchfedern“, welches am 29. Dezember endlich erscheinen wird. Natürlich sind auf diesem Album auch ihre Hit-Singles „Nummer Eins (feat. Chris Cronauer)“, „Denkmal“, „Bis Ans Ende Dieser Welt (feat. Chris Cronauer)“ und „So Soll Es Bleiben“ zu finden. „Lockermachen Durchfedern“ erscheint als 2CD-Set. limitierter Deluxe-Box, 2LP sowie Download und als Stream.