Starmagier Florian Zimmer: Konzertveranstalter sagt Tournee ab- Florian Zimmer bietet Ersatz an

Liebe Freunde,die für den Herbst avisierte Tour „Meet the Magic“ ist eine Produktion eines Konzertveranstalters. Ich stelle dabei den künstlerischen Part und bin daher nicht federführend bei der Organisation und Durchführung der Tour. Leider hat der Veranstalter entschieden und mir mitgeteilt, dass es aus dessen Sicht nicht möglich sei, die Tour, wie geplant, im Oktober und danach durchzuführen.Bitte gebt gekaufte Tickets bei den Stellen zurück, bei denen ihr diese gekauft habt.Ich bin traurig darüber, dass die Termine nicht, wie geplant, stattfinden können. Vor allem tut es mir leid für alle, die sich bereits ein Ticket gekauft haben! Ich hatte mich sehr auf Euch gefreut! Ich möchte allen, die ein Ticket gekauft haben eine Entschädigung für die Enttäuschung anbieten, die eine ausgefallene Veranstaltung mit sich bringt: Bitte sendet mir eine E-Mail mit einem Nachweis Eures Ticketkaufs an VIP@florianzimmer.com. Wie Ihr wahrscheinlich wisst, plane ich den Bau eines Magie-Theaters in Neu-Ulm. Ich würde Euch nach Eröffnung im Florian Zimmer Theater etwas Besonderes anbieten: Wenn ihr Tickets bei mir im Theater löst, dann verwandle ich eure Tickets in VIP Tickets, die einige Überraschungen mit sich bringen.Herzlich,Euer Florian