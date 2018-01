Starkoch Alexander Herrmann live mit „Koch-Late-Night-Show“ auf Deutschlandtour Show am Donnerstag, 01.03.2018 in Neu-Ulm fällt aus! -Tickets können zurückgegeben werden

Weil Alexander Herrmann auch 2018 ein gefragter Gast im deutschen Fernsehen ist, ergeben sich kurzfristig einige Änderungen im Tourplan. Aufgrund der unvorhergesehenen und nicht verschiebbaren Mitwirkung des Künstlers an neuen TV-Produktionen finden einige Shows nicht wie geplant statt. Davon betroffen ist auch die für Donnerstag, 01.03.2018, angekündigte Veranstaltung mit Alexander Herrmann in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm. Ein Ersatztermin lässt sich aufgrund der vielseitigen Aktivitäten und des dicht gedrängten Terminkalenders des Starkochs kurzfristig nicht finden.Wie der Veranstalter in einer Pressemitteilung informiert können Tickets an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie erworben wurden.