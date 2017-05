Standing Ovations für den Wartburg College Choir- Amerikanischer Chor gibt ein beeindruckendes Konzert- Mit Video

Mit welchem Stück kann man im Lutherjahr ein Konzert beginnen. Mit dem Choral " Ein feste Burg ist unser Gott". Genau das hat der Wartburg College Choir aus den vereinigten Staaten gemacht. Sie sind kürzlich in der Leipheimer St. Veitskirche aufgetreten.

Fast 80 Sängerinnen und Sänger boten dem zahlreich erschienen Auditorium ein Konzert mit Chormusik vom Feinsten. Neben dem Lutherchoral hat der Chor die Pachelbel Version des Chorals von " Nun danket alle Gott" zur Aufführung gebracht. Der Konzertbesucher hatte zeitweilen den Eindruck jede einzelne Stimme zu hören, so Glockenrein und klar waren die Stimmen."Locus Iste" oder auch dies Stück Moonlight Sound Design waren Stücke die sehr ergreifend waren.Während des einmonatigen Semesters im Mai touren der Wartburg Choir jedes dritte Jahr ins Ausland. Immer auf dem Tourplan steht traditionsgemäß natürlich die Wartburg und Leipheim. Im zweiten Teil hatte der Chor noch einige Stücke mit verschiedenen Solisten. Traditionell beendete der Chor mit den Chorälen "Hark I Hear the Harps Eternal"und traditionell im Kreis um das Konzertpublikum stehen und sich an den Händen haltend: " Give me Jesus". Standing Ovations und tosenden Applaus waren das Lob für ein Konzert das absolut schön war, und bei dem man abschalten konnte.