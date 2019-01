Stadt Günzburg und Off-Art schreiben Kunstpreis aus- Bewerbungen werden bis zum 10. April 2019 angenommen

Als Thema wurde „Alltägliches“ gewählt –„ein Begriff, der bewusst viel Raum für Assoziationen lässt“, sagt Karen Steifensand, Vorsitzende von Off-Art, „wir sind sehr gespannt, wie die Künstlerinnen und Künstler sich dem Alltäglichen nähern.“ Jeder Künstler kann sich mit maximal drei Werken bewerben. Eine Jury wählt unter den Bewerberinnen und Bewerbern drei Preisträger aus. Der erste Preis ist mit 2.000 Euro dotiert, 1.200 Euro gehen an den zweiten Platz und 800 Euro sind für den dritten Preis vorgesehen. „Mit dem Kunstpreis wollen wir außergewöhnliche künstlerische Positionen fördern, vermitteln und sichtbar machen“, so Karin Scheuermann, Leiterin des Kulturamts der Stadt Günzburg.Die Arbeiten der Preisträger und alle anderen, von der Jury ausgewählten Werke, werden in einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert. Die Preisverleihung und die Vernissage sind für Mittwoch, 22.5.2019, 19 Uhr, im Amtsgericht Günzburg vorgesehen.Die Ausschreibungsunterlagen sind auf den Internetseiten des Kunstvereins Off-Art und der Stadt Günzburg (www.guenzburg.de/stadtleben/kunstpreis-der-stadt) zu finden.