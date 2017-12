Spider Murphy Gang: Gleich zweimal im TV- Jubiläumskonzert an Silvester auf Servus TV und Live am Brandenburger Tor in Berlin-Am 15. März in Gersthofen

Nachdem der Bayerische Rundfunk es nicht für nötig befand darüber zu berichten, hat sich ein Fernsehsender aus Österreich an die Isar aufgemacht und das Konzert aufgezeichnet. Das komplette Konzert wird während die Band auf der ZDF Silvesterpatry in Berlin spielt, auf Servus TV um 20.15 Uhr zu sehen sein. Wer die Band die Live immer noch gut wie eh und je ist,bei einem Konzert erleben möchte, der hat am 15. März in Gersthofen Gelegenheit. Die Band wird in der Gersthofener Stadthalle zu Gast sein.