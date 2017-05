Spektakulärer Start in die erste WORLD CLUB CRUISE mit Le Shuuk, Dimitri Vegas & Like Mike und Robin Schulz

Nach Le Shuuk übernahmen Dimitri Vegas & Like Mike die Turntables auf der Mainstage. Die 2.000 Gäste auf dem Pooldeck feierten die Number 1 DJs von 2015, deren Set bis in die Altstadt von Palma zu hören war.Mit Robin Schulz betrat um 00.30 Uhr der Präsentator der WORLD CLUB CRUISE die Hauptbühne und servierte den Gästen feinste Deep House Sounds und viele seiner Tracks. Der deutsche DJ-Superstar, der auch in Frankfurt beim „größten Club der Welt“ im Juni (2./3./4. Juni 2017, WORLD CLUB DOME, Commerzbank-Arena) mit dabei ist, wurde umjubelt und genoss das Bad in der Menge neben der Bühne. Le Shuuk beendete in der Folge den ersten Tag.Am zweiten Tag der WORLD CLUB CRUISE (der Seetag) heißt es für die WorldClubber alle Areas des Schiffes auszuchecken, am Pool zu chillen, zu shoppen oder auf einem der sieben Dancefloors inklusive der Mainstage mit Gestört aber GeiL, Robin Schulz und W&W abzufeiern.