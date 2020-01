SONO – 20 YEARS-Deutschlandtournee

Als Appetizer für ihr Best-of-Album veröffentlichen Sono am 06. Dezember den ersten von ein paar hochkarätigen Remixen ihres Über-Hits „Keep Control“. Den Anfang machen die ukrainischen Shooting Stars ARTBAT, 2020 gefolgt von weiteren Mixen von Maxim Lany, Raumakustik und Shall Olin.Im März und April 2020 können die Fans dann mit SONO gemeinsam auf der „20 Years“-Tour Geburtstag feiern.Buylink:"Sono - Keep Control (ARTBAT Remix)": https://youtu.be/NM61polYXac Tourdaten:06.03.2020 Bielefeld, Movie07.03.2020 Hannover, Subkultur20.03.2020 Rüsselsheim, Das Rind21.03.2020 München, Backstage Club27.03.2020 Dresden, Puschkin28.03.2020 Leipzig, Moritzbastei16.04.2020 Hamburg, Knust17.04.2020 Berlin, Frannz Club24.04.2020 Oberhausen, Kulttempel25.04.2020 Waisenhäuser Strand, Plage Noire Festival25.07.2020 Köln, Amphi Festival------------------------------------------------------------