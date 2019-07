Sonne Mond Sterne XXIII - die 23.! - Mixed by Dirty Doering B2B Niconé & Format:B

Die zugehörige offizielle Compilation zum Festival liefert einmal mehr den Soundtrack zu diesem Ausnahme-Event mit vielen exklusiven und zuvor unveröffentlichten Tracks, gemixt von den Szene-Größen und Festivalkünstlern des SMS XXIII: Dirty Doering back to back mit Niconé sowie Format:B, sodass sie von Fans und Kennern sehnsüchtig erwartet wird.CD1MIXED BYDIRTY DOERING B2B NICONÉ01. NICONÉ & DIRTY DOERING - INTRO02. CORNELIUS SA FEAT. JACKIE QUEENS - FEEL IT NOW (NICONÉ REMIX)03. WHITESQUARE - TIME BALANCE04. MARK TARMONEA, YANNEK MAUNZ, FELIX RAPHAEL - SAME (NICONÉ REMIX)05. DIRTY DOERING - PAPSAK06. TOWNSHIP REBELLION - RED PLANET07. FUTURISTANT - THE FUTURE DANCE (RIGOPOLAR REMIX)08. BETOKO & HAZE-M - CLOUDS IN PINK09. D-NOX & BECKERS - MECHANISM10. DIRTY DOERING - MELODIC LOLLIPOP11. ALEX METRIC & TEN VEN - THE Q12. FÜNF STERNE DELUXE - BEATBOXROCKER (DIRTY DOERING REMIX)13. MARVIN JAM & LE MYTHE - UP UPON YOU (NICONÉ & DIRTY DOERING REMIX)14. ALEXANDER MARCUS - HOMO DANCECD2MIXED BYFORMAT:B01. DIRRTYDISHES - 25 MILES02. CHRIS HARTWIG - EVERYTHING03. SASHA VIRUS - THINGS WE DO04. CHRIS HARTWIG - BANG THE GROOVE (FORMAT:B REMIX)05. DAVID KENO - CHECK YOUR BODY06. TOBI KRAMER - ONCE UPON A TIME IN NYC07. DORADE - THIS IS HOUSE08. ESKUCHE - PARANOID09. ANDRUSS & DOHKO - NOT READY10. DANIEL LEVAK - LET’S GO11. SINNER & JAMES - PSYCHEDELIC TRIP12. DJ LORA - 20 GIRLS (MARK KNIGHT EDIT)13. DANIEL LEVAK - POPP