Sonne Mond Sterne XXIII - die 23.! - Mixed by Dirty Doering B2B Niconé & Format:B

Die zugehörige offizielle Compilation zum Festival liefert einmal mehr den Soundtrack zu diesem Ausnahme-Event mit vielen exklusiven und zuvor unveröffentlichten Tracks, gemixt von den Szene-Größen und Festivalkünstlern des SMS XXIII: Dirty Doering back to back mit Niconé sowie Format:B, sodass sie von Fans und Kennern sehnsüchtig erwartet wird.
CD1
MIXED BY
DIRTY DOERING B2B NICONÉ
01. NICONÉ & DIRTY DOERING - INTRO
02. CORNELIUS SA FEAT. JACKIE QUEENS - FEEL IT NOW (NICONÉ REMIX)
03. WHITESQUARE - TIME BALANCE
04. MARK TARMONEA, YANNEK MAUNZ, FELIX RAPHAEL - SAME (NICONÉ REMIX)
05. DIRTY DOERING - PAPSAK
06. TOWNSHIP REBELLION - RED PLANET
07. FUTURISTANT - THE FUTURE DANCE (RIGOPOLAR REMIX)
08. BETOKO & HAZE-M - CLOUDS IN PINK
09. D-NOX & BECKERS - MECHANISM
10. DIRTY DOERING - MELODIC LOLLIPOP
11. ALEX METRIC & TEN VEN - THE Q
12. FÜNF STERNE DELUXE - BEATBOXROCKER (DIRTY DOERING REMIX)
13. MARVIN JAM & LE MYTHE - UP UPON YOU (NICONÉ & DIRTY DOERING REMIX)
14. ALEXANDER MARCUS - HOMO DANCE
CD2
MIXED BY
FORMAT:B
01. DIRRTYDISHES - 25 MILES
02. CHRIS HARTWIG - EVERYTHING
03. SASHA VIRUS - THINGS WE DO
04. CHRIS HARTWIG - BANG THE GROOVE (FORMAT:B REMIX)
05. DAVID KENO - CHECK YOUR BODY
06. TOBI KRAMER - ONCE UPON A TIME IN NYC
07. DORADE - THIS IS HOUSE
08. ESKUCHE - PARANOID
09. ANDRUSS & DOHKO - NOT READY
10. DANIEL LEVAK - LET’S GO
11. SINNER & JAMES - PSYCHEDELIC TRIP
12. DJ LORA - 20 GIRLS (MARK KNIGHT EDIT)
13. DANIEL LEVAK - POPP