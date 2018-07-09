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Sonne Mond Sterne XXII - die 22.! Die offizielle CD zum Sonne Mond Sterne Festival 2018!  - Mixed by Charlotte de Witte & Markus Kavka -

as alljährliche Highlight des Festival-Sommers für alle Freunde elektronischer Musik geht vom 10. bis zum 12. August 2018 bereits zum 22. Mal über die Bühne und besticht einmal mehr durch eine exzellente Auswahl an teilnehmenden Künstlern! Wie jedes Jahr treffen internationale Superstars wie David Guetta, Hardwell, Steve Aoki oder Axwell & Ingrosso auf nationale Top Acts à la Paul Kalkbrenner, Felix Jaehn, Alle Farben und Lexy & K-Paul, um die Partycrowd in kollektive Extase zu versetzen.

Die zugehörige offizielle CD zum Festival liefert einmal mehr den Soundtrack zu diesem Ausnahme-Event und wird von Fans und Kennern sehnsüchtig erwartet! Gemixt von den Szene-Größen und Festivalkünstlern Charlotte de Witte & Markus Kavka ist ab dem 20.07.2018 mit vielen exklusiven und zuvor unveröffentlichten Tracks erhältlich!



V.A. - Sonne Mond Sterne XXII 
Label: Kontor Records
VÖ: 20.07.2018 
Format: 2CD & Download











CD1
MIXED BY CHARLOTTE DE WITTE
01. ROMAN PONCET - DO NOT
02. CHRIS LIEBING FEAT. RALF HILDENBEUTEL - NOVEMBERGREY
03. NUR JABER - A WORLD WHERE NOTHING ELSE MATTERS
04. CHARLOTTE DE WITTE - SILENCE
05. DEVELOPER - IGUANA
06. CHARLOTTE DE WITTE - THE HEALER
07. CHARLOTTE DE WITTE - KUDA
08. GARETH WILD - THE SAVAGERY
09. REBEKAH - THE RIDDLE
10. JUAN SANCHEZ - LAB01
11. JEFF DERRINGER - PENALTY PHASE
12. NUR JABER - WHEN THE SUN SETS (THE END IS NEAR EDIT)

CD2
MIXED BY MARKUS KAVKA
01. MIYAGI FEAT. ALLIES FOR EVERYONE - CLOUDS (NICONÉ REMIX)
02. MARKUS KAVKA - LAKE SHORE
03. TRIKK - VILARA
04. T.M.A - ROCKET (YUBIK REMIX)
05. GUNJAH - 24 HOURS
06. EINMUSIK & JONAS SAALBACH - LAGOON
07. ANIMAL TRAINER - I HAVE A CAT
08. SAM SHURE - KASRA (ATISH REMIX)
09. MARCUS MEINHARDT - BAMBOO
10. MARC DEPULSE - IMAGINE (MARKUS KAVKA REMIX)
11. DIRTY DOERING - HERE I AM
12. &LEZ - PANIR
13. RAW MAIN - LOST IN AFRICA (NICONÉ REMIX)
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