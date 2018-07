Sonne Mond Sterne XXII - die 22.! Die offizielle CD zum Sonne Mond Sterne Festival 2018!  - Mixed by Charlotte de Witte & Markus Kavka

Die zugehörige offizielle CD zum Festival liefert einmal mehr den Soundtrack zu diesem Ausnahme-Event und wird von Fans und Kennern sehnsüchtig erwartet! Gemixt von den Szene-Größen und Festivalkünstlern Charlotte de Witte & Markus Kavka ist ab dem 20.07.2018 mit vielen exklusiven und zuvor unveröffentlichten Tracks erhältlich!V.A. - Sonne Mond Sterne XXIILabel: Kontor RecordsVÖ: 20.07.2018Format: 2CD & DownloadCD1MIXED BY CHARLOTTE DE WITTE01. ROMAN PONCET - DO NOT02. CHRIS LIEBING FEAT. RALF HILDENBEUTEL - NOVEMBERGREY03. NUR JABER - A WORLD WHERE NOTHING ELSE MATTERS04. CHARLOTTE DE WITTE - SILENCE05. DEVELOPER - IGUANA06. CHARLOTTE DE WITTE - THE HEALER07. CHARLOTTE DE WITTE - KUDA08. GARETH WILD - THE SAVAGERY09. REBEKAH - THE RIDDLE10. JUAN SANCHEZ - LAB0111. JEFF DERRINGER - PENALTY PHASE12. NUR JABER - WHEN THE SUN SETS (THE END IS NEAR EDIT)CD2MIXED BY MARKUS KAVKA01. MIYAGI FEAT. ALLIES FOR EVERYONE - CLOUDS (NICONÉ REMIX)02. MARKUS KAVKA - LAKE SHORE03. TRIKK - VILARA04. T.M.A - ROCKET (YUBIK REMIX)05. GUNJAH - 24 HOURS06. EINMUSIK & JONAS SAALBACH - LAGOON07. ANIMAL TRAINER - I HAVE A CAT08. SAM SHURE - KASRA (ATISH REMIX)09. MARCUS MEINHARDT - BAMBOO10. MARC DEPULSE - IMAGINE (MARKUS KAVKA REMIX)11. DIRTY DOERING - HERE I AM12. &LEZ - PANIR13. RAW MAIN - LOST IN AFRICA (NICONÉ REMIX)