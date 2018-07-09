Sonne Mond Sterne XXII - die 22.! Die offizielle CD zum Sonne Mond Sterne Festival 2018!  - Mixed by Charlotte de Witte & Markus Kavka

Die zugehörige offizielle CD zum Festival liefert einmal mehr den Soundtrack zu diesem Ausnahme-Event und wird von Fans und Kennern sehnsüchtig erwartet! Gemixt von den Szene-Größen und Festivalkünstlern Charlotte de Witte & Markus Kavka ist ab dem 20.07.2018 mit vielen exklusiven und zuvor unveröffentlichten Tracks erhältlich!
V.A. - Sonne Mond Sterne XXII
Label: Kontor Records
VÖ: 20.07.2018
Format: 2CD & Download
CD1
MIXED BY CHARLOTTE DE WITTE
01. ROMAN PONCET - DO NOT
02. CHRIS LIEBING FEAT. RALF HILDENBEUTEL - NOVEMBERGREY
03. NUR JABER - A WORLD WHERE NOTHING ELSE MATTERS
04. CHARLOTTE DE WITTE - SILENCE
05. DEVELOPER - IGUANA
06. CHARLOTTE DE WITTE - THE HEALER
07. CHARLOTTE DE WITTE - KUDA
08. GARETH WILD - THE SAVAGERY
09. REBEKAH - THE RIDDLE
10. JUAN SANCHEZ - LAB01
11. JEFF DERRINGER - PENALTY PHASE
12. NUR JABER - WHEN THE SUN SETS (THE END IS NEAR EDIT)
CD2
MIXED BY MARKUS KAVKA
01. MIYAGI FEAT. ALLIES FOR EVERYONE - CLOUDS (NICONÉ REMIX)
02. MARKUS KAVKA - LAKE SHORE
03. TRIKK - VILARA
04. T.M.A - ROCKET (YUBIK REMIX)
05. GUNJAH - 24 HOURS
06. EINMUSIK & JONAS SAALBACH - LAGOON
07. ANIMAL TRAINER - I HAVE A CAT
08. SAM SHURE - KASRA (ATISH REMIX)
09. MARCUS MEINHARDT - BAMBOO
10. MARC DEPULSE - IMAGINE (MARKUS KAVKA REMIX)
11. DIRTY DOERING - HERE I AM
12. &LEZ - PANIR
13. RAW MAIN - LOST IN AFRICA (NICONÉ REMIX)