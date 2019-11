Sonderausstellung „Bürger machen Kultur – Günzburg im 19 Jahrhundert“ im Heimatmuseum Günzburg eröffnet

Fokussiert man den Blick auf das „bürgerliche Jahrhundert“ in der Donaustadt stellt man fest, dass es die Bürgerinnen und Bürger waren, die dem politischen und wirtschaftlichen Bedeutungsverlust beeindruckende kulturelle Aktivitäten entgegenstellten. Von den Mitgliedern des Theatervereins über den kunstsammelnden Arzt bis hin zum komponierenden Stadtpfarrer präsentieren sich in der Ausstellung zahlreiche Günzburger Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts. Der 1. Vorsitzende des Historischen Vereins und Stadtrat Stefan Baisch lud zum umfangreichen Rahmenprogramm der Ausstellung mit Sonderöffnungen zu den Märkten und Führungen in der Ausstellung mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten von Dr. Raphael Gerhardt, Rudolf Kombosch und Stefan Baisch ein .Die Ausstellung kann noch bis 5. April 2020 immer samstags und sonntags von 14-17 Uhr besichtigt werden. Sonderöffnungen für Gruppen und Schulklassen sind möglich.