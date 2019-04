Solomun bringt seine berühmte "+1" Ibiza Party zum EXIT Festival - mit Special Guests wie Tale of Us!

Der EXIT Stammgast seit 2010 präsentiert Novi Sad seine berühmte "+1" Party, mit der er schon Ibiza erobert hat! Er bringt den Geist der Weißen Insel in die kolossale Festung aus dem 18. Jahrhundert. Mit dabei als Special Guests, das führende Duo der Techno- und House-Szene von heute - Tale of Us! Die Solomun „+1"-Partys im berühmten Pacha-Club, die in ihrem Format besonders und originell sind, gelten als die Parties, über die im globalen Hotspot für Clubbing am meisten gesprochen werden. Dieses einzigartige Konzept wird die gigantische Bühne vom EXIT Festival für sechs Stunden übernehmen! Zuerst präsentieren Solomun und Tale of Us ihre Solo-Sets, um dann mit einem zweistündigen b2b-Set im großen Finale abzuschließen!Solomun bringt sein +1 zum EXIT 2019 mit Tale of Us: https://youtu.be/uPv55EMAzfU In jeder Woche der viermonatigen Sommersaison auf Ibiza wählt Solomun persönlich einen Gast aus, um das DJ-Pult im Pacha Club die ganze Nacht mit ihm zu teilen. Diese Partyserie feiert seit Jahren große Erfolge und präsentierte auf Mladens Gästeliste Künstler wie Sven Väth, Dixon, Black Coffee, DJ Tennis und viele andere, wie den Belgrader Vladimir Ivković. Zum Abschluss der Ibiza-Saison lädt Solomun Tale of Us ein, spielt aber auch beim Abschluss ihrer "Afterlife"-Serie, was viele dazu veranlasst, dieses "back2back" als das derzeit heißeste der spanischen Insel zu bezeichnen! Das italienische Duo befindet sich derzeit auf dem Höhepunkt ihrer erfolgreichen Karriere. Der letztjährige Auftritt beim EXIT Festival wurde als eines der besten Sets der letzten Jahre ausgezeichnet. Karm und Mateo haben die Clubbing-Szene mit Tracks wie „Another Earth“, „Northern Star“, „Monument“ und einem der beliebtesten Labels der letzten Jahre erobert.Neben Orten wie Miami, New York, Paris, Tulum und natürlich Ibiza wird dieses Jahr auch Novi Sad auf Solomuns exklusiver Landkarte stehen, die Heimat des EXIT Festivals. Dieses Festival bezeichnete er einst als "eines der besten Erlebnisse in seiner Karriere"! Sein kometenhafter Aufstieg geschah unter anderem beim EXIT Festival 2010, als er in den frühen Morgenstunden spielte! Seine unerschütterliche Verbindung zu EXIT wurde letztes Jahr untermauert, als er ein sehr inspirierendes Set in der Arena spielte. Danach feierte ihn das Publikum mit Standing Ovations, was ihn dazu verleitete, das Programm zu erweitern und eine weitere halbe Stunde aufzulegen! Der Gewinner des prestigeträchtigen DJ Awards in der Kategorie „Best Melodic House and Techno“ im Jahr 2018 scheint alles zu erreichen. Nicht nur, dass er Chef seines Diynamic-Plattenlabels ist, das kürzlich seine 100. Veröffentlichung feierte, er fand auch die Zeit, um eine der Hauptrollen im beliebten Videospiel GTA, neben Tale of Us zu spielen.Special EXIT Ticket Offer: Kaufe 4, kriege 5!Das Gruppen-Ticket-Angebot vom EXIT Festival ist zurück: Freunde, die zusammen vier Tickets kaufen, erhalten eine Karte als Geschenk dazu! Das "4 + 1" -Angebot gilt solange, bis die sehr begrenzte Anzahl an Paketen ausverkauft ist!Tickets für das EXIT Festival gibt es aktuell noch für 109,00 Euro in der Early Bird Phase unter: https://exitfest.reservix.de/events. Für diejenigen, die das Ticket mit Unterkunft und Transfer vor Ort kombinieren möchten, gibt es bereits Pakete ab 135,00 Euro. Die Standardunterkunft ist das Festivalcamp, das sich an einem Sandstrand in Novi Sad an der Donau befindet. Hotels können über die offizielle Tourismusagentur von EXIT unter exittrip.org gebucht werden.Das EXIT Festival findet vom 4. bis 7. Juli 2019 in der Festung Petrovaradin in Novi Sad statt. Die bisherige Line Up Phase umfasst Acts wie The Cure, Greta Van Fleet, Carl Cox, Skepta, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Snake, Desiigner, Lost Frequencies, IAMDDB, Sofi Tukker, Solomun, Tale of Us, Tom Walker, Maceo Plex, Charlotte De Witte, Boris Brejcha, Peggy Gou, Jeff Mills, Amelie Lens, Dax J, Phil Anselmo & The Illegals, Tarja Turunen, 65daysofstatic, The Selecter, Peter & The Test Tube Babies, Whitechapel, Atheist Rap, Arcturus, Total Chaos. Viele weitere werden in den kommenden Wochen verkündet.Ticket Link: https://exitfest.reservix.de/events