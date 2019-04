Anzeige

Soirée mit jüdischer Klezmermusik in Günzburg

Im Rahmen der Ausstellung „Vergissmeinnicht“ findet am Freitag, den 3. Mai 2019 um 18 Uhr eine Soirée mit jüdischer Klezmer-Musik im Rokokosaal des Heimatmuseums Günzburg statt

. Dazu laden das Heimatmuseum und der Historische Verein Günzburg herzlich ein. Die Gruppe „Klezmonauten“, bestehend aus Heinz Christian (Klarinette), Andreas Pielmeier (Klavier) und Schwester Hedwig Runck (Violine) hat eigens ein Live-Programm zusammengestellt, das sich musikalisch mit den in der Ausstellung thematisierten Schicksalen jüdischer Kinder in der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzt. Der Eintritt ist frei.

Gefällt mir