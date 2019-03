Sissi Perlinger – Ich bleib dann mal jung: die Kult-Kabarett-Diva und ihr Fünf-Sterne-Programm -Live im Parktheater im Kurhaus Göggingen

LIVE ZU ERLEBEN AM MITTWOCH,DEN 3. APRIL UM 19.30 UHR IM PARKTHEATER IM KURHAUS IN GÖGGINGEN KARTEN AN DEN BEKANNTEN VORVERKAUFSSTELLEN



Hintergrundinfos:Sissi Perlinger, geb. 1963 in Furth im Wald, lernt auf den Straßen Paris‘ sowie auf Schauspiel-, Tanz- und Musikschulen in München, New York und Los Angeles. Seit 1986 ist die Dreieinhalb-Oktaven-Sängerin mit bis dato zehn eigenen Programmen unterwegs und sammelt u.a. den Bayerischen Kabarettpreis, den Grimme-Preis und den Deutschen Kleinkunstpreis ein. In ihrem Oeuvre stehen außerdem zwei Shows in ZDF und ARD, 30 Fernseh- und Kinofilmrollen, fünf Bücher sowie sechs CDs und drei DVDs.