SEÁN KEANE - The Voice of Ireland & BAND-Live im Ulmer Stadthaus

Auch auf dem Kontinent hat er eine große Fangemeinde. Von der "living tradition" der irischen Folkmusik kommend, ist sein Repertoire jedoch alles andere als puristisch. Sowohl in alten, überlieferten gälischen Balladen, als auch in Liedern aus neuerer Zeit besingt er zeitlose Themen wie Lebensfreude, Liebe und Leidenschaft, Sehnsucht, Schmerz und Trauer - covert Songs von Townes van Zandt und Richard Thompson, ebenso wie Countrytitel aus Nashville.Seine Konzerte sind geprägt von enormer Bühnenpräsenz und sympathischer Vortragsweise, gepaart mit sprühendem Charme und typisch irischem Humor. Bei den quirligen Jigs und Reels, erweist sich Seán Keane mit flute, whistle und uillean pipes, als kongenialer Partner der beiden, ihn begleitenden virtuosen Instrumentalisten Fergus Feely (mandocello, backing vocals) und Pat Coyne (guitar, backing vocals).Über den „Mann mit der Gänsehautstimme" (ORF Kultur), äußerte sich kein Geringerer, als der inzwischen leider verstorbene Georg Michael einmal folgendermaßen: „Vergesst alle Musiker aus Irland, inklusive The Corrs - ich habe Seán Keane live gehört: Er ist der Beste!"