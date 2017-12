Seelenmomente 2017 – Das Kirchenkonzert Anita & Alexandra Hofmann am Donnerstag, 21. Dezember in Ulm in der Pauluskirche

Anita und Alexandra Hofmann gehören zweifelsohne zu den Dauerbrennern des deutschen Schlagers. Die begnadeten Sängerinnen bezaubern ihr Publikum seit fast drei Jahrzehnten mit ihren emotionsgeladenen Melodien und tiefsinnigen Texten. Auf ihrer Kirchenkonzert-Tour „Seelenmomente“ kommen sie am Donnerstag, 21. Dezember, um 19.30 Uhr auch nach Ulm in die Pauluskirche.



Anita und Alexandra Hofmann live, das heißt zwei wunderbare Stimmen, pure Leidenschaft und große Emotionen. Aber die beiden Musikerinnen können nicht nur energiegeladenen Schlager! Das beweist die Vielfältigkeit in ihrer langen Karriere. 2014 entschieden sich Anita & Alexandra das erste Kirchenkonzert zu spielen. Was zuerst als reines Projekt gedacht war, wurde dank der sehr großen positiven Resonanz zum ernsthaften Thema. Zu gut harmonierten die beiden Stimmen mit ruhigen sanften Melodien und diversen Kirchenklassikern. Eine neue Idee wurde somit in die Tat umgesetzt.Seit Herbst sind die Schwestern nun auf ihrer ersten KirchenkonzertTour. Es sind Konzerte, die nicht nur unter die Haut geht, sondern auch mitten ins Herz treffen, Mut geben und Gänsehautmomente garantieren. Neben einigen bekannten Stücken wie das Halleluja aus Messias von Georg Friedrich Händel und das Ave Maria von Johann Sebastian Bach, gesungen von Anita Hofmann mit ihrer besonderen Sopranstimme, sind auch eigene Lieder aus dem Repertoire der Schwestern zu hören. Der ganze Abend verspricht Momente für die Seele, deshalb auch der Tourneename – Seelenmomente!Karten für dieses Konzert gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, beim traffiti SWU-ServiceCenter Ulm Neue Mitte, und bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen sowie am Veranstaltungstag ab 18.30 Uhr an der Abendkasse. Ticket Hotline 0731/16 62 177.Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.