SCOOTER – WHICH LIGHT SWITCH IS WHICH?

Die neue Single ist ein Vorgeschmack auf die 2020 anstehende Europatour von Deutschlands erfolgreichster Band!WHICH LIGHT SWITCH IS WHICH? ist 100% SCOOTER! Back to the roots and moving forward!SCOOTER LIVE 2020:12.03.20 RU - St. Petersburg // A2 Green Concert14.03.20 RU - Moscow // Megasport Stadium27.03.20 PL - Hala Stulecia // Wrocalw28.03.20 PL - Spodek // Katowice03.04.20 PL - Torwar // Warsaw02.05.20 CZ - Zimni Stadion // Pilsen08.05.20 CZ - Enteria Arena // Pardubice15.05.20 CZ - Zimni Stadion // Usti Nad Labem22.05.20 UK - Glasgow // o2 Academy (Sold Out!)23.05.20 UK - Manchester // o2 Victoria Warehouse (Sold Out!)24.05.20 UK - London // 02 Academy Brixton11.06.20 AT - Nova Rock Festival // Pannonia Fields / Nickelsdorf13.06.20 HU - Budapest Park // Budapest10.07.20 EST - Tallinn Songs Festival Grounds // Tallinn14.08.20 DE - Halle (Saale) // Freilichtbühne Peissnitz15.08.20 DE - Hamburg // Trabrennbahn21.08.20 DE - Berlin // Zitadelle Spandau22.08.20 DE - Lingen // Open Air an der Emsland ArenaWeitere Termine- und Festivalankündigungen folgen!GET YOUR TICKET HERE: https://scootertechno.com/#TOUR