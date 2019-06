Scooter mit neuer Single auf dem Markt und am 21. Juli Live auf dem Ulmer Münsterplatz

Scooter x TikTok



Neue Single GOD SAVE THE RAVE von SCOOTER - Kooperation mit TikTok und

TikTok Star Falco Punch

„Wir freuen uns zunächst sehr über die tolle Resonanz zu H.P. Baxxter und Scooter am Sonntagabend den 21.07.2019 auf dem Ulmer Münsterplatz! Mit einer speziellen Inszenierung - RAVE THE TOWER - und nur zum Schwörfestival spielen Scooter einmalig und exklusiv in Süddeutschland und werden uns mit dem Sound der 90er, aber auch mit jeder Menge ganz aktueller WOW-Effekte mitreißen.Zudem können wir jetzt auch die Support-Acts veröffentlichen: JEROME & VIZE werden Scooter vorab unterstützen. Jerome ist ein beliebtes TV Gesicht, Hamburger DJ und Produzent, Vize ist WorldClub Dome DJ, Producer und aktuell mit seinem Hit „Light“ unterwegs.Mehrere tausend Tickets sind jetzt schon weg und wir freuen uns wieder einmal auf dieses besondere Open Air vor dieser atemberaubenden Kulisse wie es sie sonst nirgendwo gibt!“, so Veranstalter Christian Becker.Die Tickets für das Sonntagskonzert gibt es über reservix & eventim für 49,00 € zzgl. VVK Gebühr, oder auch über Verlinkungen auf radio7.de.Scooter beschreiten neue Wege und stellen ihre neue Single „God Save The Rave“ der populären Kurzform-Video Plattform TikTok zur Verfügung. Millionen Nutzer der TikTok-Community weltweit haben damit die Möglichkeit, an der Challenge unter #godsavetherave teilzunehmen und ihr eigenes Videos zur neuen Rave-Hymne von Scooter (@scooterofficial) welche in Zusammenarbeit mit Harris & Ford entstanden ist, zu inszenieren. Für den spektakulären Auftakt sorgt TikTok-Star @falcopunch (>6 Mio Follower), der gemeinsam mit Frontmann H.P. Baxxter zur neuen Scooter-Single performte und einen Clip in typischer Punch-Manier mit schnellen Übergängen gecuttet und hierveröffentlicht hat.Scooter beweisen in ihrer über 25-Jährigen Bandgeschichte einmal mehr, dass sie den Balanceakt zwischen Innovativer Gangart und ihrem unverkennbaren Style beherrschen und freuen sich mit TikTok einen spannenden Partner im Bereich moderner Social Media-Kampagnen für eine ständig wachsende Zielgruppe gefunden zu haben.„Wir freuen uns sehr zusammen mit Falco Punch auf TikTok stattzufinden. Neue Möglichkeiten unsere Fans zu erreichen haben uns schon immer fasziniert. Wir sind super gespannt und aufgeregt, wie die Community die Challenge annimmt.“, so H.P. Baxxter (@hpbaxxter_official).“Scooter sind Kult. Ich habe mich riesig gefreut über die Möglichkeit, mit H.P. zu drehen. Definitiv eine meiner schönsten Social Media Erfahrungen”, so Falco Punch.„Scooter schafft es seit Jahrzehnten, immer wieder aufs Neue zu begeistern. Und jetzt erweitert die Band mit TikTok ihre Möglichkeiten: Die Fans konsumieren Musik nicht mehr nur, sondern werden selber aktiv”, sagt Ken Ogihara, Music Partnerships Manager, TikTok. “Damit beweisen wir, dass TikTok als Startrampe für Musik großartiges Potential und neue Interaktionsmöglichkeiten für all seine Nutzer bietet.”Hier geht es zum Video: