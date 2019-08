Schlagersängerin Catharina Schwarz verlost einen Auftritt in einer Institution die Menschen hilft

Nähere Infos gibt es auf Ihrer Facebook Seite

EINSENDESCHLUSS ist SONNTAG 18.8.19 um 18 Uhr





Jordan hat den von Catharina ersten selbstgeschriebenen Song Produziert.Zur Veröffentlichung dieser Single " Mädchen im Spiegel" hat sich die Künstlerin mit Ihrem Management etwas besonderes einfallen lassen. Sie verlosen in einer Institution , die Menschen hilft, einen Auftritt.Das kann sein ein Pflegeheim, ein Seniorenheim, eine Reha-Station, einem Verein, der Menschen hilft....das überlassen wir EUCHWICHTIG: Mitmachen kann jeder, ab 18 Jahren, und man muss direkten Bezug zu dieser Institution (bitte nachweislich)Ich komme mit meinem Team und wir spielen nur für EUCH ein persönliches Konzert in der Institution.Bedingungen:- teilt sichtbar für ALLE diesen Beitrag- schickt uns eine KLEINE lustige Bewerbung (VIDEO), die ein "Mädchen im Spiegel" zeigt und man den Titel im Hintergrund hören kann - seid kreativ 😉- schickt eure Bewerbung an info(at) catharina-schwarz.de