Schlagerlegende Bernhard Brink kommt nach Günzburg-Die Schlagerfans dürfen sich freuen!- „Die große Schlager Hitparade“ tourt auch 2018/2019 wieder durch ganz Deutschland!

Von Stimmungshits bis zu Herzschmerz-Balladen - es ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Der beliebte Moderator und Sänger Sascha Heyna führt das Publikum wieder charmant durch die Show und hat – wie immer – hochkarätige Kollegen an seiner Seite. Diesmal begleiten ihn der Schlager-Titan Bernhard Brink, Daniela Alfinito, die Calimeros und Julia Lindholm.Seit mehr als vier Jahrzehnten mischt Schlager-Ikone Bernhard Brink das Musikgeschäft nun schon erfolgreich auf. Über 100 Singles hat er in dieser Zeit veröffentlicht, mehr als 20 Studioalben aufgenommen und unzählige Chartplatzierungen erreicht. Er ist einer der beständigsten Künstler der deutschen Schlagerbranche und ein echter Hit-Garant..Romantik und tiefe Gefühle werden bei Chartstürmerin Daniela Alfinito großgeschrieben. Ihr wurde die Musik quasi in die Wiege gelegt, denn sie ist die Tochter und Nichte des erfolgreichsten Schlager-Duos Europas, den Amigos. Daniela’s Album „Sag mir wo bist du“ erreichte 2017 auf Anhieb Platz 5 der deutschen Charts und auch die gleichnamige Single tummelte sich mehrere Wochen auf den oberen Rängen. Ihre hochemotionalen Songs und ihre warme Stimme, verpackt in feinstem Pop-Schlager sorgen für wunderbare Gänsehautmomente.Die erst 24-jährige Senkrechtstarterin aus Schweden, Julia Lindholm erobert seit zwei Jahren die deutsche Schlagerwelt und bringt eine gehörige Portion Schwung, Pop und Dance mit. Ihr Debüt-Album „Super Trouper“, ein deutschsprachiges ABBA-Cover schaffte es in die Bestenlisten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Aber nicht nur ABBA-Songs hat die junge Sängerin in ihrem Repertoire – sie singt auch deutsche Versionen von bekannten 90er Jahre Hits und präsentiert schwedische Evergreens in neuem Dance-Schlager-Gewand. Ihr unvergleichlicher schwedischer Akzent gibt den neu interpretierten Liedern Persönlichkeit und verzaubert die schon jetzt riesige Fangemeinde.Auch bei dieser Tour ist der Gastgeber natürlich wieder Publikumsliebling Sascha Heyna. Unterhaltsam und gefühlvoll moderiert der Entertainer dieses unvergessliche Event. Natürlich wird er auch als Sänger wieder mit von der Partie sein und seine eigenen Lieder präsentieren.Die ganze facettenreiche Bandbreite des Deutschen Schlagers wird dem Zuschauer bei der großen SchlagerHitparade geboten. Feiern Sie mit erstklassigen Künstlern, berührenden Melodien, heißen Rhythmen und ergreifenden Texten eine Live-Show der Superlative! Stimmung und Gute Laune sind garantiert, aber auch nachdenkliche Lieder gehören zum neuen Programm.Sichern Sie sich bereits jetzt Ihre Karte im Vorverkauf.Karten gibt es bereits ab 42,90 €Forum am Hofgarten GünzburgFr., 10.05.2019 Beginn: 20.00 Uhr Einlass: 19.00 UhrVVK: Forum am Hofgarten Tel. 08221-366320, Buchhandlung Hutter Tel. 08221-36960 sowie unter Tickethotline Tel. 01806-994407 (0,20 € / Anruf aus dem Festnetz, max. 0,60 € / Anruf aus den Mobilfunknetzen) und an allen bek. VVK-Stellen.