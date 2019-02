Aber der Reihe nach.Es war einmal ...Am 01.03.2004 erblickte eine Radioshow das Licht der Welt: BigCityBeats war geboren. Die ersten Sätze wurden zur Devise: „Wir machen dein Wochenende besser”. Nachdem man on Air gegangen war, folgten zunächst kleinere Partys. Das erste Event fand im 8Grad in Heidelberg statt. Erwartete Besucherzahl: 400. Tatsächliche Besucherzahl: 80. Ups – der Schuss ging wohl nach hinten los. Aber aufgeben? No Way! Zur zweiten Party kamen dann schon mehr als 1.000 Leute. Und heute – nach 131.400 Sendestunden – besuchen BigCityBeats-Events mal eben 160.000 Gäste an nur einem einzigen Wochenende. Was für eine Erfolgsgeschichte!Eine Erfolgsgeschichte, an die anfangs niemand geglaubt hat. Nicht einmal Bernd Breiter persönlich. „Nie und nimmer hätte ich mir träumen lassen, dass wir mit einem nur 14-köpfigen Team mal Events in Korea veranstalten ... dass wir in Zusammenarbeit mit der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA in die Schwerelosigkeit fliegen ... dass wir einen Luxusliner in ein Partyschiff verwandeln und übers Mittelmeer schippern”, so Bernd Breiter.Stellt sich die Frage, wie man so eine Erfolgsgeschichte, die als viel belächelte Vision und wahnwitzig-abstruse Idee abgestempelt wurde, ehrwürdig zelebriert. Ganz einfach: Nichts eignet sich besser für die Feier des 15-jährigen Geburtstags als eine feudale Kulisse: die Frankfurter Festhalle – sie ist die Mutter aller Festhallen, hat den gewissen Charme und Esprit, das gewisse Extra, das gewisse Etwas und das gewisse Flair, um so ein Event durchzuführen.Zu Gast sind: Timmy Trumpet, der mit seinem Markenzeichen – der Trompete – extra aus Australien angeflogen kommt. Ein EDM-Superstar mit unvergesslichen Live-Appearances! Auch der Quasi-Resident-DJ der BigCityBeats-Events Le Shuuk ist Part of the Party. Er, der einst als No-Name-DJ begann und heute stets die Mainstage der Events rockt. Auch Echo-Gewinner Alle Farben ist on Stage. Der Berliner, der mit „Please Tell Rosie”, „Little Hollywood” und „Supergirl” bahnbrechende Ohrwürmer produziert hat. Das Potenzial zum Supergirl und Superstar hat zweifelsfrei auch der vierte Name im Line-up der Birthday-Party: Lovra, die bei Kontor Records unter Vertrag ist und zu den absoluten hot Talents im Sektor Newcomer gehört. 2019 wird ihr Jahr. Festivals, Events, Clubgigs. From open to close. Ende: offen.Ende: offen. Das gilt nicht für die BigCityBeats-Events. Denn 2019 kommt noch so einiges auf die Partynation zu. Die Geburtstagsfeier ist da nur der Door Opener der upcoming big Events. Sie ist die offizielle Pre-Party ... die „Road to WORLD CLUB DOME”, der am 07., 08. und 09. Juni 2019 wie gewohnt in der Frankfurter Commerzbank-Arena plus dem gesamten Schwimmbad-Areal, Wald und Wiesengelände steigt. Auch baut man dieses Jahr wieder den ersten Club der Schwerelosigkeit, der 2018 seinen Premierenflug in Richtung All feierte: WCD Zero Gravity. Ein umgebautes Trainingsflugzeug – ein Zero-G-Flug mit parabolischen Manövern und 50 Passagieren an Bord: Clubbern und DJs. Zero Gravity, im März 2019. Im August sticht man mit der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Cruise Edition in See, während es dann im Herbst 2019 wieder ans gefühlt andere Ende der Welt geht – zum BigCityBeats WORLD CLUB DOME Asia. Und in Düsseldorf steht als Grande Finale beziehungsweise Opening für 2020 an: die Winter Edition.Aber zurück zur Geburtstagsfete: Auf die Besucher kommt nicht nur erstklassiger Sound und eine grandiose Show zu, sondern auch ein ganz besonderes audiovisuelles Spektakel: Die Ur-Aufführung des „WCD Zero Gravity”-Aftermovies. Und natürlich wird es sich auch Bernd Breiter nicht nehmen lassen, die Bühne zu betreten, um ganz persönlich die nächsten „Breaking News” zu verkünden. Die Geburtstagsfeier von BigCityBeats ist Teil des Musikmesse-Festivals Frankfurt – einem fünftägigen Gesamterlebnis mit mehr als 60 Konzerten und Partys in rund 30 Locations sowie auf dem Frankfurter Messegelände. Tickets für das Musikmesse-Festival, das vom 02. bis 06. April 2019 stattfindet, kosten 15 Euro. Darin enthalten: Vergünstigter oder teils sogar freier Eintritt zu allen Events. Mehr Infos unter www.musikmesse-festival.com.Es war einmal ... am 01.03.2004. Und was mit „Es war einmal begann”, muss einfach mit „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann clubben sie noch heute” enden.15. Jahre BigCityBeats - GeburtstagspartyFesthalle Messe FrankfurtLudwig-Erhard-Anlage 160327 Frankfurt am MainFreitag, 05.04.2019Line Up:Alle FarbenLe ShuukLovraTimmy Trumpet