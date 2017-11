SATURDAY NIGHT FEVER DAS MUSICAL 2017 -Live in Stuttgart- Karten im Vorverkauf

Über einen sehr langen Zeitraum war der Soundtrack mit den erfolgreichsten songs der Bee gees das weltweit meistverkaufte Album. Auf dem Höhepunkt der DiscoWelle entstand 1977 der Film „Saturday Night Fever“ und danach das Musical mit den bekannten DiscoHits „stayin’ Alive“, „night Fever“, „Jive Talking“, „You should Be Dancing“ und „how Deep is Your Love?“Tickets für die Vorstellung am 22. November im Theaterhaus Stuttgart gibt es unter tickets@c2concerts.de . 0711 – 84 96 16-72 . und bei allen bekannten VVK-Stellen