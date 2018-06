Anzeige

Sasha: Einige Konzerte entfallen oder werden abgesagt- Nähere Infos im Bericht- Mit neuem Tourplan

Die Veranstaltung Sasha am 02.10.2018 in Ravensburg (OberschwabenKLUB) muss leider aus terminlichen Gründen abgesagt werden. Neben dem Konzert in Ravensburg entfallen auch die Konzerte in Trier, Mannheim, Erfurt, Bamberg und Braunschweig.







Bereits im Vorverkauf erworbene Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden und werden dort zurückerstattet.



Sollte seitens der Konzertbesucher der Wunsch bestehen, ein Konzert in einer anderen Stadt (außer Hamburg) besuchen zu wollen, kann die bereits gekaufte Eintrittskarte dafür genutzt werden.







Der neue Tourplan gestaltet sich wie folgt:







SASHA



Live 2018



Mit brandneuen deutschen Songs & seinen größten Hits aus 20 Jahren







Mi. 26.09.2018 Frankfurt Jahrhunderthalle



Do. 27.09.2018 Leipzig Haus Auensee



Sa. 29.09.2018 Köln E-Werk



So. 30.09.2018 Stuttgart Beethovensaal



Di. 09.10.2018 München Tonhalle



So. 14.10.2018 Berlin Tempodrom



Mo. 15.10.2018 Dortmund Phoenixhalle (Achtung Terminänderung!!!)



Mi. 17.10.2018 Hamburg Mehr! Theater

