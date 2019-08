Santiano mit neuer Single auf dem Markt

Die Gästeliste der Show bestand dabei aus Hochkarätern der deutschen Musiklandschaft. Insbesondere die bereits im Vorfeld angekündigte und überwältigend homogene Konstellation mit Rapper und Produzent ALLIGATOAH auf „WIE ZUHAUSE“ repräsentiert die für MTV Unplugged typische Fusion unterschiedlichster musikalischer Welten und erscheint damit maßgeschneidert als erste Single zu „SANTIANO – MTV UNPLUGGED“.Ihr großartiges Video, das aus intimen Backstage-Bildern in der MTV Unplugged-Kulisse und aus mitreißenden Performance-Szenen besteht, vermittelt, dass diese Version von „WIE ZUHAUSE“ die perfekte Zusammenführung zweier Genres ist, die homogener nicht hätten zusammenfinden können.Es ist die handgemachte Aufrichtigkeit, für die SANTIANO seit jeher stehen, und die sympathisch-unaufgeregte Lässigkeit mit der ALLIGATOAH zu Werke geht, die diese Künstler und Genres nahtlos miteinander verbindet. Und so steht dem wortgewaltigen 2018er Track des Rappers das Gewand aus Akustikgitarren, Fiddle und ansteckend geschmettertem Chorus schlicht hervorragend.Bei dieser Version von SANTIANO FEAT. ALLIGATOAH kann sich der fröhlichen und ausgelassenen Stimmung wirklich niemand entziehen...Die Ton- und Bildtonträger zu „SANTIANO – MTV UNPLUGGED“ erscheinen am 18.10.2019 digital sowie physisch als 2CD, 2DVD, Blu-ray, limitierte 3LP und als limitierte Deluxe Edition mit 2CD, 2DVD und Blu-ray. 2020 bringen SANTIANO ihre beeindruckende Akustik-Inszenierung auf die Straße und spielen sie live in den größten Arenen in ganz Deutschland.