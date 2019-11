SALVATORE E ROSARIO "Ich wünsch mir nur dich (Natale con te)

Vor gut zweieinhalb Jahren veröffentlichten die beiden im Raum Augsburg lebenden Brüder mit italienischen Wurzeln ihre erste Single. Ihr erwähntes Debüt-Album erschien erst im Juni vergangenen Jahres und doch ist in dieser Zeit schon so unglaublich viel passiert! Sie sind Sieger der Schlagertrophy 2018 und sie wurden im vergangenen Jahr von Stefan Mross richtig cool für die "Versteckte Kamera" im ZDF reingelegt. Dieser fast schon legendäre TV-Auftritt öffnete den Beiden sogar die Tür zur ZDF-Live-Show im September vergangenen Jahres. Div. Auftritte in Schlagerprogrammen wie z.B. Folx TV und Gute Laune TV stehen ebenso regelmäßig auf dem Programm wie ihre vielen Live-Auftritte auf den deutschen Schlagerbühnen!Was sich Salvatore e Rosario zu Weihnachten wünschen verraten sie musikalisch: "Ich wünsch mir nur dich (Natale con te)" ! Damit wünschen die beiden Brüder allen ein schönes Weihnachtsfest sowie ein gesundes und zufriedenes neues Jahr!