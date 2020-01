Salvatore e Rosario "E tutto per te - Alles für Dich"

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Ihre erste Single "Donna mia (Und Tränen laufen über mein Gesicht)" erschien im März 2017, ihr Debüt-Album "Che momento fantastico (Wir tanzen durch das Leben)" im Juni 2018. Durch ihre Natürlichkeit und ihr charmantes Auftreten schafften die Beiden es in Windeseile, sich in der Schlagerszene einen guten Namen zu machen. Schnell wurden Veranstalter großer Schlagerevents auf Salvatore e Rosario aufmerksam und luden sie zu ihren Live-Programmen ein. Einladungen in Fernsehprogramme wie Folx TV und Gute Laune TV überraschten die Beiden ebenso positiv, wie ihr Schlagertrophy-Sieg 2018 und ihr fast schon legendärer Auftritt in der Sendung "Versteckte Kamera" im ZDF.Salvatore e Rosario schauen dabei nicht "nur" dankbar zurück, sondern gleichermaßen interessiert nach vorn. Die beiden im Raum Augsburg lebenden Künstler freuen sich auf alles was kommt und wünschen sich, dass auch ihre neue Single "E tutto per te - Alles für Dich" den Schlagerfans gefällt! Voller Vorfreude auf ihr gleichnamiges, im März erscheinendes Album wünschen die Beiden allen gute Unterhaltung!