Saisonstart in der Hammerschmiede Naichen

Als besondere Attraktion kommt am 23. April – wenn technisch möglich – die historische Turbine mit Transmissionsanlage und Krafthammer zum Einsatz. Wenn ein Schmied mit dem durch Wasserkraft angetriebenen Krafthammer die glühenden Eisenklumpen in Form schmiedet, fühlt man sich in längst vergangene Zeiten versetzt.Die noch original eingerichtete Werkstatt und Wohnung des letzten Schmiedes auf der Hammerschmiede Naichen, Serafin Stocker, geben einen Einblick in die Lebens- und Arbeitswelt eines Handwerkers im letzten Jahrhundert.Schließlich beschäftigt sich eine Abteilung der Ausstellung mit regenerativer Energie: Sie stellt die Nutzung der Wasserkraft vor und erklärt die moderne Turbine mit Schlauchwehr und Generator, die heute keine mechanischen Maschinen mehr antreibt, sondern elektrischen Strom erzeugt.Sonntag, 13 bis 17 Uhr7./21. Mai, 18. Juni, 2./16. Juli, 6./20. August, 3./17. September, 1./15. Oktober,Sonntag, 15 bis 16 Uhr7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 6. August, 3. September, 1. Oktober,Sonntag, 15 bis 16.309. Juli, 10. September, 8. Oktober,Ohne Anmeldung, Kosten: Museumseintritt.Jeweils 15 Uhr5. Juni, (Pfingstmontag), 25. Juni, 23. Juli, 24. September, 22. Oktober, 5. November (Saisonende)Ohne Anmeldung, Kosten: Museumseintritt.13–17 Uhr Schmiedevorführungen, Rätselspaß „Auf der Suche nach dem Wassertropfen“,15 Uhr Führung durch die Sonderausstellung, Eintritt frei!Bewirtung im Stockerhof.Vorführung der originalen Transmissionsanlage und des historischen Blattfederhammers (wenn technisch möglich)15 Uhr Führung durch die Sonderausstellung,Bewirtung im Stockerhof.Vorführung der originalen Transmissionsanlage und des historischen Blattfederhammers (wenn technisch möglich)14 Uhr Führung für Erwachsene in der Schmiede15 Uhr Führung für Erwachsene in der SonderausstellungBewirtung im Stockerhof.