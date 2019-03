SAINT PHNX veröffentlichen neue Single "Shake" inkl. Lyric-Clip

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



“’Shake' ist von der düsteren Seite unseres Albums und erzählt von einer dieser Situationen, wenn du dich entscheiden musst, was für dich richtig oder falsch ist“, erklärt Steve Jukes. „Es ist diese Geschichte, dass man einen Engel und einen Teufel auf der Schulter hat und du dich dann für eine Option entscheidest, die sich als rücksichtslos herausstellt und alles durcheinander wirbelt. Jeder steht vor diesen Situationen und es ist gut, sich damit ab und zu auseinanderzusetzen.“SAINT PHNX verknüpfen große Hooks und klassische Gitarrenriffs mit elektronischen Beats und Hip-Hop Einflüssen. Die Band wird oft mit Imagine Dragons, Twenty One Pilots und Bastille verglichen, aber mit Beginn dieser neuen Kampagne hat die Band einen eigenen Weg für sich geschaffen. Die Songs sind zwar sehr persönlich, trotzdem erreichen ihre Lyrics eine breite Masse und setzen sich genauso wie ihre Gitarrenriffs in den Köpfen fest.SAINT PHNX sind seit der Veröffentlichung ihrers Debütalbums vor fast zwei Jahren auf dem Erfolgsweg – ihre Songs wurden bisher über 25 Millionen mal gestreamt, ihre Europa Tour war ausverkauft, sie waren auf Support Tournee mit Imagine Dragons und standen schon auf den größten Festivalbühnen der Welt.