Rolando Villazon- Ein Sommer voller Musikalischer Highlights

Rolando Villazón singt am 22. Juni eine Galavorstellung in Düsseldorf, präsentiert von den Freunden der Deutschen Oper am Rhein. Generalmusikdirektor Axel Kober dirigiert die Düsseldorfer Symphoniker; auf dem Programm stehen Werke von Rossini, Donizetti, Verdi, Giordano und anderen. Zu den weiteren Künstlern gehören Elena Sancho Pereg, Luisa Fatyol, Maria Kataeva und Bogdan Baciu.Weiter geht es am 2. Juli nach Großbritannien. Hier tritt Rolando zusammen mit Rhian Lois und Charlotte Hoather beim Llangollen International Music Festival in Wales auf. James Hendry dirigiert die British Sinfonietta. Die Fans dürfen sich freuen, auf ein Programm mit den schönsten und bekanntesten Arien der Opernliteratur.Vier Tage später, am 6. Juli, tritt Rolando mit der Sopranistin Pumeza Matshikiza beim Grafenegg Festival unter der Leitung von Marco Armiliato und dem Tonkünstler-Orchester auf, gefolgt von einem Open Air Konzert am 13. Juli, im Rahmen von Klassik am Dom (Linz). Hier sind sie zusammen mit der Dirigentin Elisabeth Fuchs und der Philharmonie Salzburg zu erleben. Die Zuschauer dürfen sich auf ein vielseitiges Programm freuen, mit Klassikern wie „Tonight, Tonight“ aus Leonard Bernsteins West Side Story oder „Je dis que rien ne m’epouvante“ von Georges Bizet’s Oper Carmen.Anfang August reist Rolando im Rahmen des Barenboim-Festivals 2019, das vom 23. Juli bis 8. August stattfindet, nach Buenos Aires. Im Rahmen des Festivals singt Rolando am 2. August einen Liederabend im Sala Sinfónica.Zum feierlichen Abschluss des Sommers tritt Rolando Villazón beim George Enescu Festival am 10. September mit Carrie-Ann Matheson auf. Die beiden spielen ihr beliebtes Konzert-Repertoire der bekanntesten spanischen und lateinamerikanischen Komponisten wie de Falla, Mompou, Ginastera und weiteren Künstlern.