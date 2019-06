Anzeige

Rockige und swingende Töne zum Feierabend Günzburger Kultursommer: Sommerkonzert der Städtischen Musikschule am Dienstag, 2. Juli

Die Städtische Musikschule Günzburg hat am Dienstag, 2. Juli, ihren großen Auftritt beim Günzburger Kultursommer: Ab 19 Uhr spielen rund 60 Schüler der Musikschule - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - auf der Bühne am Marktplatz. Der Eintritt zum Konzert ist frei „ Unsere Zuhörer werden ganz unterschiedliche musikalische Stilrichtungen wie Jazz, Rock und Pop zu hören bekommen“, erklärt Schulleiter Jürgen Gleixner. „Wir wollen dem Publikum einen beschwingten und unterhaltsamen Abend bieten und auch in diesem Jahr einen Beitrag zum kulturellen Angebot in Günzburg leisten.“



Auftreten werden unter anderem das große Bläserensemble, Chor und Schul-Band der Montessori-Schule sowie die Big Band der Musikschule.

