Rock meets Classic–Tournee 2020 -Mit großem Orchester- Alice Cooper Live

LIVE ZU ERLEBEN AM 17.MÄRZ UM 20 UHR IN DER NEU-ULMER RATIOPHARM ARENA

„Und wir wollten ihn mindestens genauso sehr zurück haben, denn Alice ist totaler Kult und feiert 2020 sein 50-jähriges Bühnenjubiläum bei uns, worauf wir besonders stolz sind!“ Mr. Cooper bringt 2020 seinen Gitarristen Tommy Henriksen mit, der ihm auch bei den Hollywood Vampires, Coopers Bandprojekt mit Schauspieler Johnny Depp, zur Seite steht!Robert Hart, aktueller Sänger der Manfred Mann’s Earth Band und ehemaliger Shouter der legendären Bad Company wird als Special Guestdas Publikum begeistern.„Unsere Zuschauer dürfen sich auf einen der großartigsten Classic Rock Sänger überhauptfreuen. Robert hat unlängst auf einem privaten Konzert gesungen –und uns mit seinem Auftritt förmlich umgehauen. Wenn er Earth Band Klassikerwie „Mighty Quinn“ oder „Davis On The Road Again“ singt, ist das einfach nur mitreißend“,sagt Mat Sinner, Musikalischer Leiter von RmC.Darüber hinausdürfen sich die Rock meetsClassic Fans jetzt schon auf Joyce „Baby Jean“Kennedy, die Leadsängerin der Funk-Rock-Soul Band Mother‘s Finest freuen, die in Deutschland (und Europa) schlagartig durch ihren unvergessenen Live-Auftritt beim WDR „Rockpalast“ 1978 bekannt wurden. Mega-Hits wie „Baby Love“ oder auch „Mickey‘s Monkey“ gehören bis heute zu den Höhepunkten eines jeden Konzerts der US-Rockband.Für den fulminanten Auftakt sorgen 2020 die britischen Rock-Legenden THUNDER, die nach ihrer Wiedervereinigung 2011 mit ihren Album-Veröffentlichungen in ihrer Heimat regelmäßig die Top 10 entern und es mit „Rip It Up“ 2017 auch in Deutschland auf Platz 24 schafften. Kenner wissen, dass THUNDER seit 1989 bis heute zu den besten Rock-Liveacts der Welt gehören. Was allen voran am charismatischen Sänger Danny Bowes, den fantastischen Riffs von Gitarrist Luke Morley und tollen Hits wie „Low Life in High Places“ oder „Back Street Symphony“ liegt.Und so freut sich Rock meets Classic Veranstalter Manfred Hertlein, dass Line-Up der kommenden RmC-Tour 2020mit Robin Zander, dem tollen Sänger der begnadeten US-Band komplettieren zu können!Die RMC-Fans dürfen sich auf einen Entertainer der Extraklasse und Mega-Hits wie „I Want You To Want Me“, „Surrender“ und mehr freuen.