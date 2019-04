Road to BigCityBeats WORLD CLUB DOME 2019 mit Mike Williams, Bougenvilla & Basti M

Mit der Road to BigCityBeats WORLD CLUB DOME Pre-Party in Bielefeld stimmen sich die Clubber auf das Mega Club Erlebnis ein. Das Line Up für den Abriss im Cafe Europa steht fest. In der Club-Institution im Herzen von Bielefeld bekommt ihr am Ostersonntag das wärmste Warm Up, dass euch je zu Ohren gekommen ist. Den Auftakt übernimmt Basti M.Um Mitternacht wird euch Bougenvilla ordentlich einheizen. Der Niederländer hat bereits auf allen großen Festivals gespielt und ist bereit das Cafe Europa zu erobern! Mit der einzigartigen Kombination aus Mainstream und Underground, dem Zusatz von Deep-/ Future-House Elementen kreiert er einen Sound, der dem Dancefloor zur Ekstase bringen wird!Danach stürmt niemand anderes als der niederländische Durchstarter Mike Williams die Turntables. Seit 2017 ist der 22-Jährige in der DJ Mag Top 100 gelistet und gilt als Aushängeschild des modernen Future-Bounce-Genres. Mit seinen neuen Hits „I Got You“ und „I’m Not Sorry“ feat. Hardwell wird er die Tanzfläche auseinandernehmen. Also weg vom Einheitsbrei der Clublandschaft! Am 21. April wird euch einmaliger Sound in Nordrhein-Westfalen geboten.Short-FactsEvent: Road to BigCityBeats WORLD CLUB DOME 2019Location: Cafe EuropaJahnplatz 4 33602 BielefeldDatum: 21. April 2019 - Einlass 22.00 UhrLineUp: Mike Williams & BougenvillaSupport: Basti MMehr Infos auf: http://worldclubdome.com