Right said Fred sind zurück:Duo covert Kerstin Otts Song: "She Always Laughs" (Die Immer Lacht)- Video im Bericht

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Nun setzen die Brüder mit nicht vorhandenem Haupthaar als ihr ewiges Markenzeichen dem Party-Kracher die Disco-Krone auf, indem sie das machen, was sie schon immer am Besten konnten. Ausgestattet mit einem Gespür für hitverdächtige und treibende Partymusik knüpfen Right Said Fred an ihre großen Songs wie „I'm Too Sexy“, „Don't Talk Just Kiss“ oder „You're My Mate“ an. Alleine die erstgenannte Single ging einst weltweit drei Millionen Mal über die Ladentheke und schrieb nicht nur im deutschsprachigen Raum und im Heimatland der Band Musik-Geschichte. Fred und Richard waren die ersten Briten, die seit den Beatles in den USA eine Debütsingle drei Wochen in Folge an der Chartspitze halten konnten.Angesichts dieser und weiterer beeindruckender internationaler Erfolge gibt es für den Hit von Kerstin Ott keine besseren Botschafter als Right Said Fred, um einen genialen Song in die Welt hinauszuschicken – und diesem eine Plattform zu bieten. „She is the only one, the only one, she always laughs“, heißt es in den Lyrics, die trotz des ernsten Hintergrundes aus den Mündern der beiden Brüder Leichtigkeit versprühen und gepaart mit dem typischen Right-Said-Fred-Sound die Tanzfüße unweigerlich in Richtung Dancefloor treiben. Gänsehaut-Atmosphäre inbegriffen!Immer noch groovy, immer noch unverkennbar, immer noch partytauglich. Fred und Richard Fairbrass zeigen 30 Jahre nach ihrem Debüt eindrucksvoll, dass sie nach wie vor die sind, die immer lachen beziehungsweise die Menschen glücklich machen. Drei Worte. Zwei Brüder. Eine Party, die jetzt erst so richtig beginnt.