Riesiger Ansturm zum Sonder-Kartenvorverkauf für Monika Gruber vor einer Woche-Nachts um 2 Uhr warteten die ersten Fans

Als das Team der Stadthalle um 8:30 Uhr mit Servierwagen, warmen Kaffe und Brezen von der Bäckerei Wolf auf den Rathausplatz kam, ging die Schlage schon auf dem Fußweg der Bahnhofstraße bis hoch zur Einfahrt des CityCenters.Da die Zahl der Gruber-Fans immer weiter anstieg, entschloss sich das Team des Start des Vorverkaufs vorzuverlegen und öffnete die Türen zum Foyer der Stadthalle Gersthofen bereits um 8:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt bildeten sich bereits Menschenansammlungen auf der Bahnhofstraße.„Wir wollten ein Verkehrschaos vermeiden und die Sicherheit der Anstehenden im hinteren Bereich nicht unnötig gefährden und haben uns deswegen zu diesem Schritt entschlossen“", fasst Haldis Weng vom Team der Stadthalle Gersthofen die Situation zusammen. Bereits nach knapp 30 Minuten waren alle 800 Karten verkauft. Unter den ersten Menschen, die keine Karten mehr bekommen haben, waren welche, die sich bereits um 6:15 vor der Halle angestellt hatten.Das Team der Stadthalle bedankt sich auf diesem Wege ausdrücklich bei den vielen Menschen, die sich angestellt haben dafür, dass sie sich so fair verhalten haben und fröhlich waren. Wenn es aus der Hinweise auf Menschen gab, die sich mit der Öffnung der Halle noch schnell in die Reihe gedrängelt haben, dann wurden Sie von Mitarbeitern des Teams vom Vorverkauf ausgeschlossen und aus der Warteschlange entfernt. „Wir waren Dankbar für diese Hinweise und haben auch gleich sofort gehandelt, denn ein solches Verhalten ist ungebührlich“, so Haldis Weng.