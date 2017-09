RICKY ROSS VERÖFFENTLICHT NEUES ALBUM “SHORT STORIES VOL. 1“ BEI EARMUSIC MIT ANSCHLIESSENDER TOUR IM HERBST 2017

Ross, Frontsänger, Songwriter und Gründer der britischen Kultband Deacon Blue, die weltweit mehrere Millionen Alben verkauft haben, veröffentlicht sein Soloalbum „Short Stories Vol. 1“ am 15.09.2017 auf CD, Vinyl und digital bei earMUSIC.„Short Stories Vol. 1“ wurde in den Chameleon Studios in Hamburg aufgenommen und hat den letzten Feinschliff mit wunderbaren Streichern und Chören in Glasgow erhalten. Zu hören sind sowohl brandneue Songs von Ricky Ross, als auch alt-bekannte Deacon Blue Hits sowie Raritäten aus seiner 30-jährigen Karriere als einer der beliebtesten Songwriter Großbritanniens.Das Konzept des Albums wird auf der anschließenden Tour im Herbst noch weiter entfaltet, bei der Rickyseine Songs in ganz privater Atmosphäre am Piano präsentiert, gespickt mit Geschichten über die Entstehungsgeschichte der Songs und musikalische Einflüsse auf seine Karriere als Songwriter.Seine Solo-Tour startet Ricky in Holland und kommt direkt im Anschluss für zwei Shows nach Deutschland (Berlin & Hamburg) bevor es dann weiter nach England, Schottland und Irland geht.Karten für die beiden Deutschlandkonzerte gibt es ab sofort auf www.myticket.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen.Ricky Ross sagt: „Dieses Album ist wie ein Souvenir von meinen Soloshows, welche sich sehr von Deacon Blues Liveauftritten unterscheiden. Meine Shows sind sehr intim und geben mir die Möglichkeit, zum einen auf Lieder zurückzukommen, die am Piano und mit Gesang entstanden sind und sie so zu ihren Wurzeln zurückzuführen, sowie zum anderen auch neuere Songs zu spielen, die von Ereignissen in jüngster Zeit inspiriert wurden“.Im Zuge des Album-Vorverkaufs und nur über seine Website www.rickyross.com haben Fans die Möglichkeit bei Vorbestellung des Albums auf CD oder Vinyl eine streng limitierte 7” Vinyl Single zu erwerben, mit einer exklusiven Neuaufnahme des Deacon Blue Klassikers 'Raintown' sowie mit dem brandneuen Ricky Ross‘ Song 'The Soldier‘s Song', der ebenfalls nur auf der 7“ Vinyl Single erhältlich ist.Tourdaten:05.11. Berlin – Passionskirche07.11. Hamburg – Imperial Theater

Tickets gibt es HIER