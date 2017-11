REVOLVERHELD BRENZPARK OPEN AIR 2018 Samstag 11. August 2018, 20.00 Uhr-Der Vorverkauf hat soeben begonnen.

Nach den wohl zwei intensivsten Jahren ihrer Bandgeschichte verabschiedete sich Revolverheld im November 2016 in eine wohlverdiente Ruhepause. Doch nun melden sie sich zurück und werden im kommenden Jahr wieder auf Tour gehen. Am Samstag, den 11. August, kommen sie um 20 Uhr auch nach Heidenheim in den Brenzpark. Damit steht nach James Blunt auch der zweite Act des Brenzpark Open Air-Wochenendes 2018 fest.

Es war ein besonderer Tag im November 2016 für die Jungs von Revolverheld, vielleicht sogar der bisherige emotionale Höhepunkt der Karriere. Das letzte Konzert und feierliche Finale der „MTV Unplugged Tour“ ging in ihrer Heimatstadt Hamburg über die Bühne der ausverkauften Barclaycard Arena und die vier sympathischen Nordlichter verabschiedeten sich in eine Pause.Die erste wirkliche Pause nach über einem Jahrzehnt Bandgeschichte, unzähligen Gold und Platinauszeichnungen, Echo, MTV Awards, Charthits und alleine auf der letzten Tour beinahe 250.000 Fans, die jeden Abend genauso glücklich und verschwitzt nach Hause gingen wie die Band.Was haben sie nicht alles erreicht, gerade in den letzten Jahren. "Best German Act" bei den MTV Europe Music Awards, Gewinner des Bundesvision Songcontest von Stefan Raab mit dem legendären Rekord-Ergebnis von 180 Punkten, und als "beste Gruppe national Rock/Pop" mit einem Echo ausgezeichnet. Mit "Das kann uns keiner nehmen", "Ich lass für dich das Licht an" und "Lass uns gehen" gleich drei Top 10-Singles allein vom Studioalbum "Immer in Bewegung". Auch dieses Album stieg - wie seine drei Vorgänger - in die deutschen Top 10 ein.Und dann war da natürlich noch die ungemein erfolgreiche „MTV Unplugged Tour“.Doch ein Jahr Pause geht schneller vorbei, als man denkt. Und so melden sich Revolverheld mit der Nachricht zurück, dass Johannes nächstes Jahr Teil der 5.Staffel der höchst erfolgreichen VOX Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ wird! Auch feilen die Jungs von Revolverheld gerade wieder an einem neuen Album. Die Fans in Heidenheim dürfen sich, neben Ihren bekannten Hits, also vielleicht sogar auf den ein oder anderen neuen Song freuen.Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen, Ticketshops, Tourist Infos, PressehäuserRESERVIX, EVENTIM, EASY TICKET,LEO TICKET......