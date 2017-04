Radiomoderator baut am größten Osterei der Welt mit- Das Legoland ganz im Zeichen von Antenne Bayern-Am Ostermontag noch im Legoland

Am größten Osterei der Welt mitzubauen, das ist nicht nur der Traum von vielen großen und kleinen Besuchern. Auch Radiomoderator Wolfgang Leikermoser von Antenne Bayern hat geholfen, dieses Weltgrößte Osterei fertigzustellen.

Viele kleine und große Besucher fanden in das Mindstorm Zentrum um sich beim Bau vom Weltgrößten Osterei zu beteiligen. An mehreren Tischen im Mindstorm Zentrum wurde gewerkelt und gebaut.Es ist schon zur Tradition geworden, das der Rundfunksender Antenne Bayern ins Legoland kommt, um mit den Besuchern das Osterfest zu feiern. Vieles für groß und klein war geboten. Die kleinen aber auch die großen Besucher konnten einen Blick in einen Übertragungswagen werfen, oder auch mal selbst Nachrichten/ Verkehrsmeldungen vorlesen. Außerdem gab es ein Glücksrad, bei dem man kleine Souveniers von Antenne Bayern gewinnen konnte.Ein Luftballonstart rundete das ganze ab. Abn der Ritterburg konnten sich die Kids im Karaoke Singen üben, was auch eifrig genutzt wurde.In der Arena spielte für groß und Klein die Antenne Bayern Band. Zusammen mit den Kids veranstalteten sie die größte Polonaise Bayerns. Sie animierten das Auditorium mitzumachen und bezogen die Kids bei Hits wie dem Fliegerlied oder Wickie immer wieder mit ein. Viele große aber auch kleine Besucher nutzten die Gelegenheit und holten sich von Wetterfee Indra und Morningshow Moderator Wolfgang Leikermoser ein Autogramm und/oder ließen sich mit den beiden Fotografieren.Das Legoland ist nicht nur wegen dem Attraktionsprogramm ein Besuch wert. Viel Geduld mussten die Besucher auch bei den Fahrgeschäften mitbringen. Bei den kühleren Wetterbedingungen waren besonders Ninjago, Atlantis Sea Life oder das Kino gefragte Attraktionen.Am Morgigen Ostermontag kann man Antenne Bayern noch im Legoland antreffen. Ein Besuch im Legoland lohnt sich.