Radio 7 wird deutschlandweit erster Hörfunkpartner von MEET YOUR MASTER-Kooperation startet am 2.12. 2019 in der Morningshow

Lauterbach selbst gibt auf seinem im Oktober 2019 gestarteten e-learning-Portal einen ausführlichen Einblick in seinen Beruf als Schauspieler, u. a. wie man mit Lampenfieber umgeht, Sprech-techniken und sich auf den Punkt genau konzentriert. Insgesamt bieten die MASTER Einsteigern eine Orientierung in der jeweiligen Branche, Insiderwissen, Erfahrungen über Erfolge und Misserfolge und inhaltliche Relevanz für jedermann.Abrufbar sind online aktuell neben Heiner Lauterbach auch mehrstündige Videos mit Filmemacher Til Schweiger, Tenor Jonas Kaufmann, Autor Sebastian Fitzek, Koch Alfons Schuhbeck und Filmproduzent Nico Hofmann. In Planung sind weitere MEET YOUR MASTER-Kurse mit Thomas Gottschalk, Roland Emmerich, Senta Berger, Jürgen Klopp und vielen mehr.Radio 7-Programmchef Mike Wagner: „Es gilt, von den Besten ihres Fachs zu lernen. Wir sind stolz, den Radio 7-Hörern diese in Deutschland ganz neue Möglichkeit künftig bieten zu können. Und wer wäre besser für die Umsetzung geeignet, als unsere Interview-Queen Chrissie Weiss!“Die Kooperation startet hörbar am 2.12.2019 in der Radio 7-Morningshow und läuft über die Vorweihnachtszeit hinaus auch im Jahr 2020.