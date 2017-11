Radio 7 Charity Night ist ausverkauft

Diese Entwicklung merke man darüber hinaus auch bei den Gesprächen mit den Managements der Künstler. „Im zwölften Jahr ihres Bestehens ist unsere CharityNight zu einem festen Begriff in der Künstlerszene geworden“, weiß Radio 7 Musikchef Matthias Ihring „das sieht man ja auch am diesjährigen Lineup mit Weltstar Anastacia, Marlon Roudette und Laith Al-Deen.“ Die Tickets für die Radio 7 CharityNight sind ausverkauft. „Auf radio7.de kann man sich aber noch in die Warteliste eintragen“, weiß Horn.