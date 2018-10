Punkrockband Slaves veröffentlichen neue Platte und kommen auf Tour

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Der Albumtitel „Acts Of Fear And Love“ mag zunächst ungewöhnlich für die Slaves klingen, basiert aber – wie so vieles in der Geschichte der Band – auf persönlichen Erfahrungen und alltäglichen Geschehnissen aus dem Leben der beiden Bandmitglieder. In diesem konkreten Fall war es einer von Isaacs früheren College-Lehrern, der ihm einst folgende Zeilen mit auf den Weg gegeben hatte: „Hass gibt es eigentlich gar nicht – sondern nur Handlungen, die entweder auf Angst oder aber auf Liebe basieren.“ Dieser Gedanke sprudelte plötzlich aus Isaacs Mund heraus, während er sich gerade mit Laurie unterhielt. „Und ich sagte sofort: ‘Das ist sie! Das ist die Zeile!’“, erinnert sich Laurie.Auch das Cover-Artwork hat dieses Mal eine sehr persönliche Note: Es ist das erste Mal, dass die Band selbst darauf zu sehen ist. Zudem ist Lauries Sohn Bart abgebildet. „Wenn ein Kind nicht fotografiert werden möchte, würdest Du das spüren. Bart hat dieses gewisse Etwas im Blick. Er hat uns erlaubt, ihn zu fotografieren“, so Laurie. Der renommierte Fotograf Juergen Teller war mit der Umsetzung des Motivs betraut.Auf das neue Album sind Isaac und Laurie laut eigener Aussage „zu 100% stolz“. „Es klingt einfach selbstbewusst, souverän“, meint Laurie, „und wir waren auch einfach selbstbewusst bei der Sache. Wir haben all diese Entscheidungen getroffen, nur für uns. Wir wollten beweisen, dass wir das ganz alleine reißen können.“ Ein Selbstbewusstsein, das man definitiv vom ersten bis zum letzten Ton raushören kann.Tourdaten:21.10. Berlin, Lido22.10. Hamburg, Knust25.10. München, Strom04.11. Köln, Luxor