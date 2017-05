ProSieben wird offizieller Medienpartner beim BigCityBeats WORLD CLUB DOME 2017

Bernd Breiter (Geschäftsführer BigCityBeats GmbH) verkündet über die neue Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr, mit Starwatch und ProSieben neue Weg zu gehen. Insbesondere die Kooperationen zum BigCityBeats WORLD CLUB DOME und dem Club-Jet werden bahnbrechend.“Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin Starwatch Entertainment: „Der WORLD CLUB DOME hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung hingelegt und es gibt viele sehr innovative Ideen. Das Event-Konzept um den „größten Club der Welt“ passt sehr gut zu ProSieben und wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft.“Zum fünften Jubiläum des BigCityBeats WORLD CLUB DOME erwartet die Freunde der Clubmusic und die Mitglieder der BigCityBeats Clubfamily etwas Gigantisches. 700.000 Quadratmeter in der Mitte Europas, inmitten der Weltstadt Frankfurt werden am 02., 03. und 04. Juni 2017 erneut in den „größten Club der Welt“ umgebaut. Drei Tage legen die „größten DJs“ des Planeten im Herzen Europas und der Wiege der elektronischen Musik auf.