Prince - Sign 'O' the Times-Veröffentlichung am 13.09.2019

Der Sommer 1987 war in ganz Europa von heftigen Regenfällen bestimmt und beinflusste alle Open-Air Konzerte nachhaltig. Nachdem Prince entschieden hatte, alle Open-Air-Termine in England wegen drohenden Unwetters abzusagen und in Folge dessen auch die Konzerte in Italien storniert weden mussten, beschloss er kurzfristig, die Shows in Rotterdam und Antwerpen filmen zu lassen. Ein waghalsiges Unterfangen, denn der Technik blieben nicht einmal zwei Tage Vorlauf, um die komplette Produktion auf die Beine zu stellen. Die absolut irre Entstehungsgeschichte des Films wird sowohl im Booklet als auch in einer neuen und exklusiv für diese Veröffentlichung produzierten 102-minütigen Interview-Dokumentation mit damaligen Wegbegleitern beleuchtet. Der legendäre 1987er-Konzertfilm von und mit Prince ist jetzt - remastert und zum ersten Mal - (ausser in Australien & Japan) auf Blu-ray Disc verfügbar mit Sound in Dolby Atmos und Auro-3D + DVD! Aufwändige Deluxe Edition in 12"-Verpackung mit 102-minütiger Interview-Dokumentation "Prince - The Peach & Black Times" + exklusiver Audiokommentar von The Peach And Black Podcast + Bonus Blu-ray Disc und DVD mit über zwei Stunden Extra-Interviews + großformatiges Booklet + DIN A1-Kinoplakat + 5 s/w-Fotos. Setlist 01. Intro 02. Sign "O" the Times 03. Play in the Sunshine 04. Little Red Corvette 05. Housequake 06. Slow Love 07. I Could Never Take the Place of Your Man 08. Hot Thing09. Now's the Time 10. U Got the Look (Musikvideo) 11. If I Was Your Girlfriend 12. Forever in My Life / It 13. It's Gonna Be a Beautiful Night 14. The Cross 15. Sign "O" the Times (Instrumental)Ausstattung: * Audiokommentar von The Peach and Black Podcast * Interview-Dokumentation "Prince - The Peach & Black Times" mit Dr. Fink (Keyboards), Levi Seacer Jr. (Bass), Cat Glover (Choreographie, Tanz, Gesang), Susan Rogers (Toningenieurin), Steve Purcell (Cutter), Leroy Bennett (Bühnen- und Lichtdesign), Gert de Bruijn & Michiel Hoogeboezem (Toningenieure), Dave Rusan (Rusan Guitarworks) sowie Edgar Kruize, Autor von Prince: The Dutch Experience * Bonusmaterial: Großformatiges Booklet mit Text von Prince-Experten Edgar Kruize und einem Vorwort von Dr. Funkenberry Bonus Blu-ray Disc / DVD mit Interview-Langfassungen Technik Blu-ray Disc Video: 1080p24 Full HD (1,78:1) Audio: PCM Stereo Dolby Atmos (Dolby TrueHD 5.1 kompatibel) Auro-3D 11.1 (DTS-HD Master Audio 7.1 kompatibel) Untertitel: Hauptfilm: Deutsch (Dialoge), Englisch (Songtexte) Bonusmaterial: Deutsch (optional) Technik DVD Video: 16:9 anamorph (NTSC) Audio: Dolby Digital 2.0 Stereo Dolby Digital 5.1 Untertitel: Hauptfilm: Deutsch (Dialoge), Englisch (Songtexte) Bonusmaterial: Deutsch (optional)FSK: ab 12 Jahren freigegeben