PREMIERE von "RosaMontag im Spiegelpalast Augsburg"Das exklusive Dinnershow-Event für Gays, Lesbians & Friends am 16.12.2019 auf dem Augsburger Plärrergelände

Passend zur Show „Verführung“ laden skurrile Charaktere die Gäste des "RosaMontag im Spiegelpalast Augsburg" gleich zu Beginn auf eine genussvolle Reise ein, die keine Wünsche und Träume offen lässt. Wie in einem filmischen Meisterwerk von Fellini entführt Gastgeber und Produzent CHRIS Kolonko sein Publikum an diesem Abend in ein Labyrinth der Sehnsüchte. Der Hauch von Leidenschaft weht die Zuschauer nicht nur an, sondern lässt sie Teil des Ganzen werden. Die neue Show im Spiegelpalast Augsburg „Verführung“ wird zu einem sinnlichen Abenteuer, bei dem zum Flirten und „Beißen“ verführt wird! Schon der Außenbereich des Spiegelzeltes strahlt und funkelt verführerisch. Das klassische Ambiente eines Spiegelzeltes wird aufgelöst durch das stilvoll in schwarz gehaltene Foyer im Nachtclubstil und leuchtende Barhocker. Lasst Euch verführen von der leidenschaftlichen Lust am süßen Leben im Spiegelpalast Augsburg! Erlebt ein rauschendes Fest für alle Sinne mit einer spektakulären Revue und allerlei Gaumenfreuden! Fühlt Euch umschmeichelt von der zarten Magie eleganter Federboas und freut Euch auf ein Showprogramm, das höchste Bedürfnisse erfüllt und die Menschen inspiriert und beflügelt, mit der Glitzer-Diva der Nacht: Chris Kolonko, dem Meister der Verwandlung.