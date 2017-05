Philipp Poisel gastiert beim Bluetone Festival -Der deutsche Sänger und Liedermacher kommt am 1. Juli 2017 nach Straubing

Erfolgsrezept: Gut und richtigEigentlich hatte Philipp Poisel sein „Projekt Seerosenteich“ auf kleinere Locations und Theater zugeschnitten, doch der Run auf die Karten war so groß, dass er bald größere Arenen bespielte. 2014 erlebten ihn seine Fans bei Open-Air Konzerten mit über 15.000 Fans. Die neue Single „Erkläre mir die Liebe“ lässt eine deutliche Entwicklung hörbar werden, Poisel hat seinen Songwriter-Stil in einen Bandsound verpackt, der reichlich Hallraum für seine Stimme bietet. Der leise Gesang der frühen Tage macht einem Sänger Platz, der die großen Bühnen als Arena sucht. Auch das Thema ist weitgreifender: Der neue Song handelt von der ständigen Veränderung in den wichtigen Dingen des Lebens und von der Freude und Bereicherung, die der Songwriter durch sie erfährt. Das Geheimnis seines Erfolgs wird Philipp Poisel wohl gar nicht verraten können, er folgt dem sicheren Gefühl dafür, was gut und was richtig ist.Pop, Rock, Comedy – bei Bluetone 2017 wird’s WILDNach 30 unvergesslichen Jahren mit Stars aus Jazz, Pop, Rock und Kabarett, erwartet das Publikum in Straubing auch im Sommer 2017 ein spannendes Programm mit Megastars aus Deutschland und Österreich. Das Bluetone Festival startet am 27. Juni ganz WILD mit Komiker Michael Mittermeier. Nach einer Live-Verschnaufpause ist die Kultband Söhne Mannheims wieder auf Tour und macht am 28. Juni in Straubing Halt. Allround-Talent Sarah Connor performt am 29. Juni ihr bisher erfolgreichstes Album MUTTERSPRACHE, während am 30. Juni Matthias Schweighöfer im Rahmen seines ersten Musikalbums „Lachen Weinen Tanzen“ von ehrlichen Gefühlen und großen Träumen erzählt. Am 1. Juli wird es mit Philipp Poisel romantisch. Pop und Rock erlebt das Publikum am 2. Juli abends mit dem Double Header Christina Stürmer und Max Giesinger. Doch zuerst klärt am Vormittag Kaya Yanar das Publikum über „Planet Deutschland“ auf.Termine & Ticketpreise:Bluetone Festival vom 27. Juni bis 2. Juli 201727. Juni 2017: Michael Mittermeier (bestuhlt, fr. Platzwahl): 34,95 € VVK / 37,95 € AK28. Juni 2017: Söhne Mannheims: 53,95 € VVK / 55,95 € AK29. Juni 2017: Sarah Connor: 47,95 € VVK / 49,95 € AK30. Juni 2017: Matthias Schweighöfer: 47,90 € VVK / 50,00 € AK1. Juli 2017: Philipp Poisel: 49,96 € VVK / 52,00 € AK2. Juli 2017 ab 10.00 Uhr: Kaya Yanar (bestuhlt, fr. Platzwahl): 37,95 € VVK / 39,95 € AKKinderermäßigung: 6-12 Jahre: 19 €2. Juli 2017 ab 19.00 Uhr: Christina Stürmer, Max Giesinger: 42,99 € VVK / 44,99 € AK