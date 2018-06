Peter Maffay:" Die Schwachen gehören in die Mitte der Gesellschaft"- Superstar zu Gast bei Steiff in Giengen

BILDER SIMONE PÜRCKHAUER UND THOMAS RANK





Hohen Besuch dürfte Simone Pürckhauer und ihr Team bei der Firma Steiff in Giengen schon öfters empfangen. Otto war schon da, Max Mutzke schaute vorbei. Doch das ein echter Superstar zum Steiff Sommerfest kommt, dürfte auch für das Team etwas neues gewesen sein. Gekommen war kein Geringerer als Peter Maffay.Der Rockmusiker informierte über die Tabaluga Stiftung.

Danke an dieser Stelle Simone Pürckhauer und dem Team, das sie vielen Fans den Traum erfüllten den Superstar so nah wie nur möglich zu erleben. Denn Peter Maffay war nett, freundlich und für seine Fans da.

Hintergrund des Besuches ist, dass das Giengener Unternehmen beim Sommerfest schon seit Jahren für die Tabaluga Stiftung Steiff Tiere versteigert.Auch in diesem Jahr. Noch bis zum kommenden Sonntag findet das Sommerfest in Giengen statt.( Wir berichten noch)Viele Besucher lauschten den Antworten die ihm der Fernsehmoderator Marcel Wagner stellte. Gegründet hat Maffay die Stiftung weil ihn ein guter Freund dazu gebracht hat."Im Jahr werden in der Tabaluga Stiftung zwischen 1.200 und 1.300 Kinder betreut,so Maffay"Die Stiftung ist immer auf der Suche von Unterstützern wie die Firma Steiff. Kürzlich wurde in Dietelhofen bei Weilheim ein neues Tabaluga Kinderhaus eröffnet in dem 12-14 Kinder betreut werden.Maffay sagte das versucht wird den Kindern Werte zu vermitteln.Viele Kinder erzählt der Rockmusiker sind noch nie aus der Stadt herausgekommen und kommen oft zum ersten Mal in die freie Natur." Bei uns gibt es einen Gemüsegarten wo die Kinder ernten können,was sie gesät haben“.Viele Kinder stehen am Rande der Gesellschaft. Wir müssen die Kinder in die Mitte der Gesellschaft holen.Was der einzelne leistet und wie er es unterstützt ist dabei egal. Wichtig ist das er / sie es unterstützt.Was ist für Peter Maffay wichtiger, wollte Marcel Wagner wissen." Eigentlich wünsche ich mir mehr Zeit für die Musik.“ Priorität hat die Stiftung. Doch ohne ein tolles Team wäre das nicht machbar.Das Tabaluga sich so entwickelte, damit hatte Peter Maffay nicht gerechnet, wie er im Interview weiter sagte.Maffay erzählte wie Tabaluga entstand, und das der Konzertveranstalter Fritz Rau die Geschichte mit auf die Bühne brachte.Die Entwicklung von Tabaluga war nicht absehbar. Das diese lebendig gewordene Figur jetzt am 6. Dezember ins Kino kommt, sei für Peter Maffay nach seinen eigenen Worten ein Traum.Noch in der Nacht vor er nach Giengen kam, betonte Peter Maffay war er im Studio und kündigte in diesem Zusammenhang für das kommende Jahr unter tosendem Applaus ein neues Album an.Musik ist für Peter Maffay so wichtig wie Essen und Trinken, so Peter Maffay abschließend.Zum Schluss des knapp einstündigen Besuchs bekam Peter Maffay noch einen Steiff Bären, wobei er bekannte das es sein erster Steiff Bär sei. Im Anschluss erfüllte Peter Maffay noch bereitwillig Autogrammwünsche