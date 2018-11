Anzeige

Patroziniumsfest in St. Martin Günzburg-Messe von Mozart kommt zur Aufführung

Die katholische Stadtpfarrei St. Martin in Günzburg feiert am 11.11.2018, dem Martinstag, ihr Patrozinium. Der Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Martin ist um 10.15 Uhr und wird musikalisch vom ökumenischen Kirchenchor mit der Messe in G-Dur mit Orchester von W.A. Mozart umrahmt. Im Anschluss findet gegen 11.45 Uhr das Pfarrfest mit gemeinsamem Mittagsessen und ab ca. 13.30 bis 15.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen statt. Um 17 Uhr (Treffpunkt in St. Martin) schließt der Martinsumzug des Kindergartens St. Martin den Festtag ab. Der Pfarrgemeinderat lädt herzlich zum Mitfeiern ein.









Sonntag, den 11. November 2018

Stadtpfarrkirche St. Martin

10:15 Uhr Festgottesdienst mit musikalischer Umrahmung durch den ökumenischen Kirchenchor mit der Messe in G-Dur mit Orchester von W.A. Mozart

17:00 Uhr Martinsumzug des Kindergartens

Pfarrheim St. Martin

ab ca. 11:45 Uhr-13:30 Uhr Gemeinsames Mittagessen

ab ca. 13:30 Uhr-15:30 Uhr Kaffee und Kuchen



Nusstombola (AK-Honduras)

Spiele (Familienkreis)

Mit dem Erlös des Festes unterstützen Sie die Renovierung des Pfarrheims

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Gefällt mir