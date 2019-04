Parteitage sind eine Politische Variante des Nudelsalats- Anny Hartmann begeistert im Ballonmuseum in Gersthofen

Natürlich gab es viel zu lachen. Doch vieles hat leider einen ernsten Hintergrund. Z.b. bekommt die Kanzlerin 250.000 € im Jahr. Anny Hartmann kritisierte daß in den letzten 10 Jahren 3 Milliarden ausgegeben wurde um die Berater und Lobbyisten zu bezahlen. In den knapp zwei Stunden machte sie anhand eines Fiktiven Gesprächs deutlich, wie man an die Lobbyisten kommt.Die Lobbyisten nehmen direkt Einfluß auf die Politik."Auf 1 Abgeordneten, so die Kabarettistin, kommen 8 Lobbyisten"Ein weiteres Beispiel, daß sie nannte ist, daß alleine 7.500 Menschen wegen Schwarzfahren in öffentlichen Verkehrsmitteln , im Gefängnis sitzen.Der Handel und das Herstellen von K.O Tropfen ist in Deutschland jedoch nicht strafbar.Zum Thema Frauen in der Politik merkte sie an, daß es in der Politik wie in Saudi Arabien ist. Die Frauen kommen erst ans Steuer, wenn nichts mehr geht. Um die Politiker für sich zu gewinnen, füttert man sie durch. " Beim Altmeier hat man es übertrieben".Parteitage gibt es nur um Stände zu Vermieten. Durch dieses Verdienen Parteien Geld. " Ein Parteitag, bemerkt die 49 jährige, ist die Politische Variante des Nudelsalats.Die Linke betreibt kein Sponsorig, nimmt keine Unternehmensspende an, und es gibt keine Häppchen, deswegen gibt es auch keine Presse," so Hartmann.Sie streifte Thematisch die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die Werbung für die Private Altersvorsorge machen, und nicht davor zurückschrecken Dialoge in Soapoperas zu buchen, ebenso wie Friedrich Merz, der zwei Flugzeuge hat. Eines für den Hin- und eines für den Rückflug.Die AFD blieb ebenso wenig verschont. Im zweiten Teil ging es unter anderem um den Paragraf 219 a. " Wie macht man denn Werbung für Abtreibungen? Alles mus Raus. Dazu hat sich auch der Fachmann eingeschaltet. Der Papst.Flucht war ebenso ein Thema. Hunger ist ein guter Grund für Flucht. Und die Klimaflüchtlinge werden auch noch kommen.Diese Flüchtlinge sind keine Sozialschmarozer merkte Hartmann an. Die Steuerflüchtlinge, die im Jahr 825 Millionen Euro ins Ausland verschieben, das sind Sozialschmarozer. Anny Hartmann bekennt sich zum Bedingungslosen Grundeinkommen. Harz 4 ist nach Ihren Worten ein reines Angstsystem.Da werden die Leute gezwungen zu Arbeiten. Mit einem Grundeinkommen könnten viele Leute wieder freiwillig Arbeiten gehen.Anny Hartmann macht sehr gutes Politisches Kabarett, sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie sagt es unverblümt, so wie es ist. Solche Menschen braucht das Land. Ein hervorragender Kabarettabend, der sich lohnt. Gäbe es eine Bundesliga der Kabarettisten, wäre sie mit Sicherheit an der Spitze. Danke Anny Hartmann.