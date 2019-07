Parookaville 2019 (One Unique City) Die Offizielle Festival-Compilation VÖ: 05.07.2019

In diesem Jahr erscheint die offizielle Compilation erstmalig als 4CD-Set und das Mixing übernehmen Alle Farben, die Parookaville Residents FRDY & Lost Identity sowie Da Hool mit einem Classic-Set.Minimix: https://youtu.be/-wbT9-rZQko Buylink: https://ktr.lnk.to/Parookaville19 Tracklist:Disc 1: Mixed by Alle Farben01. Alle Farben feat. Jordan Powers - Different for Us02. Khalid - Talk (Alle Farben Remix)03. Meduza Featuring Goodboys - Piece Of Your Heart04. Lost Frequencies feat. Flynn - Recognise (Mordkey Remix)05. Alle Farben & James Blunt - Walk Away06. EDX & Amba Shepherd - Off The Grid (Extended Mix)07. Estelle feat. Kanye West - American Boy (Lost Frequencies Extended Remix)08. Nora En Pure feat. Ashibah - We Found Love (Extended Mix)09. Eelke Kleijn - Mojo's Tale (Animal Trainer Extended Remix)10. Calvin Harris - I'm Not Alone (CamelPhat Extended Remix)11. Axwell - Nobody Else (Extended Mix)12. Don Diablo and CID - Fever13. MOGUAI & Luciana - Faith14. Mr. Belt & Wezol, Jack wins - One Thing15. NOTD, Felix Jaehn, Captain Cuts Featuring Georgia Ku - So Close (Michael Calfan Remix)16. Gavin James - Always (Alle Farben Remix)17. Kygo & Valerie Broussard - Think About You (Galantis Remix)18. Cheat Codes - Be The One (with Kaskade)19. Zonderling - Imaginary20. MOTSA - Rolling Back feat. Madeline Kenney21. Agoria Featuring STS - Call Of The WildDisc 2: Mixed by FRDY & Lost Identity01. Martin Garrix feat. Bonn - No Sleep02. Hardwell & Mike Williams - I’m Not Sorry03. Robin Schulz - Speechless (feat. Erika Sirola) [MOTi Remix]04. Chico Rose & Afrojack - The Bass05. Above & Beyond vs Armin van Buuren - Show Me Love06. ATB & Markus Schulz - Heartbeat (Festival Mix)07. MATTN, Klaas & Roland Clark - Children08. Jax Jones & Martin Solveig Present Europa - All Day And Night09. FISHER - Losing It10. The Prince Karma - Later Bitches (Benny Benassi vs. MazZz & Constantin Remix)11. Jerome - Light12. VIZE feat. Laniia - Stars13. Keanu Silva - Fine Day14. Nervo feat. Ryann - Emotional (Kristianex Remix)15. Vitize & FRDY - Raise16. Madison Mars x Lucas & Steve - Lunar17. Fedde Le Grand - Like We Do18. Loud Luxury x anders - Love No More (BROHUG Remix)19. Brooks Featuring Zoë Moss - Limbo (Joe Stone Remix)20. Purple Disco Machine - Body Funk (Dom Dolla Remix)21. Phil Fuldner - Take MeDisc 3: Mixed by FRDY & Lost Identity01. Armin van Buuren - Turn It Up02. W&W x Blasterjaxx - Let The Music Take Control03. Tiësto & Mesto - Can't Get Enough04. Nicky Romero & David Guetta - Ring The Alarm05. Dimitri Vegas & Like Mike x Armin van Buuren x W&W - Repeat After Me06. Maurice West - The Kick07. Wolfpack & Tony Junior - Unleash The Beast08. Jewelz & Sparks - Bring It Up (Afrojack x Sunnery James & Ryan Marciano Extended Edit)09. Neelix - Cherokee (Omiki Remix)10. Timmy Trumpet - Oracle (TNT Remix)11. Le Shuuk & Dr. Rude feat. Jesse Lyons - Rise12. Brennan Heart & Galactixx - Partyfreak13. Wildstylez & D-Block & S-te-Fan - Wolves Cry14. Ran-D - Zombie15. Coone, Da Tweekaz & Hard Driver - The Elite16. Showtek Featuring Leon Sherman - Listen To Your Momma (Wildstylez Remix)17. Lost Identity - Burn The World18. Headhunterz - Oxygen19. Luca Testa & Boostedkids feat. Norah B - By Your Side20. Teknoclash & Lost Identity - Never Asking21. Yellow Claw & Radical Redemption - 20.000 VoltsDisc 4: Mixed by Da Hool01. Faithless - God is a DJ02. Quench - Dreams03. Da Hool - Meet Her At The Loveparade04. Storm - Storm05. BBE - Seven Days And One Week06. Kay Cee - Escape07. Darude - Sandstorm08. Tiesto - Traffic09. Da Hool - Wankers On Duty10. Push - Universal Nation11. Paul van Dyk - For An Angel12. Cosmic Gate - Exploration Space13. Kai Tracid - Trance & Acid14. Mauro Picotto - Komodo15. Binary Finary - 200016. Sunbeam - Outside World17. DJ Shog - Another World18. Junkfood Junkies - The Journey19. Emmanuel Top - Acid Phase20. Derb - Derb21. Mellow Trax - Phuture Vibes