Papillon Rising Video/ Single: Leading Man VÖ 23.06.

Jedenfalls nennen Frontsänger P. und Beat-Ingenieur EFF ihren bouncenden Electropop Sound “Radio Funk”. Die Bässe wummern im Bauch, der Groove tritt Dir in den Hintern, und Melodien bleiben hängen wie diese glibbrige Patschehand aus dem Yps-Heft.Die stimmige 6-track EP trägt eine frische und deutliche Handschrift. Papillon Rising gehen weiter als pure Nostalgie. Sie ziehen den Hut vor der Musik der 80er, aber nicht durch authentisch-verstaubte Reproduktion. Ein sachlich und bescheidenes Fazit: "First Contact" trifft auf die 12 wie ein eingesprungener Drehkick, der mühelos im perfekten Spagat zwischen Retrovibes und Future-Fatness landet! Wieso reißt den Schmetterlings Jungs dabei nicht die Hose?"Leading Man" ​ist die 3. Single des Radiofunk-Duos Papillon Rising, aus ihrem Debütalbum “First Contact”. Wer die beiden untypischen Helden aus der Zukunft, P. und EFF, bereits kennt, weiß, dass sie ihren extrem tanzbaren auf-die-12-Pop stets mit einer ordentlichen Prise 80er-Feeling versehen. "Leading Man" definiert diesen knackigen und charakteristischen Sound weiter. Die Hook-Melodie wird man schon nach dem ersten Hören nicht mehr los und der knarzende Synthbass macht ordentlich Druck auf die Körpermitte. Im Musikvideo zum Song geben die Jungs mal wieder alles: sie heuern als Helfer bei einer Filmproduktion an und nutzen den Feierabend, um in die Rollen ihrer Lieblings-Film-Helden zu schlüpfen. Besonders - aber nicht ausschließlich - 80er-Kindern wird bei dieser rasanten und köstlich uneitlen Hommage das Herz aufgehen.Papillon Rising ist ein Electro-Pop-Duo aus 2046. Frontsänger P. und Beat-Bastler EFF sind auf einer Zeitreise-Mission, um eine düstere und triste Zukunft zu verhindern. Diese Zukunft wird von der Executive Force for Cultural Order kontrolliert, und nur der Papillon Widerstand, eine Untergrundbewegung bestehend aus Künstlern, Wissenschaftlern und anderen Gesetzlosen, kämpft weiterhin für Freiheit und Kreativität. Als die E.F.C.O. beginnt, die Papillon-Rebellen als Terroristen zu verfolgen, müssen P. und EFF einen Sprung ins Ungewisse wagen - einen Zeitsprung. Ihr schmetterlingsförmiger Zeitgleiter landet in verschiedenen Dekaden, und das Duo taucht tief in die Musikkultur der 80er Jahre ein. Als die Ermittlungen aber wieder ihren Lauf nehmen, setzen die ulkigen Sci-Fi-Helden Kurs auf unsere Gegenwart. Das neue Ziel: 2016. Die perfekte Geheim-Identität: Eine Popband. Der Auftrag: funk-tastische Musik machen! Und natürlich das Auslösen eines Schmetterlingseffekts, der zu einer neuen, besseren und freien Zukunft führt. Von nun an bringen Papillon Rising tagsüber die Boxen zum Beben und kämpfen nachts gegen das Böse. Oder umgekehrt, abhängig von ihren Auftrittszeiten.